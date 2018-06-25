Madre de Messi se pelea con una supuesta ex de su hijo por tv

Escándalo

Ocurrió en Los Ángeles de la mañana (eltrece), mientras estaba en el piso Macarena Lemos que había sido relacionada sentimentalmente con el futbolista.

El entorno de la familia Messi está en el foco de los medios de la vecina orilla. Primero fue por los rumores de enojo de su esposa, Antonela Roccuzzo, que finalmente viajará a Rusia para alentar al seleccionado argentino, contra Nigeria.

En esta ocasión, Celia, la madre del 10 argentino, cobró protagonismo durante la emisión del lunes de Los ángeles de la mañana, ciclo que conduce Ángel de Brito en eltrece.

Desde Rusia, al tanto de presencia de Macarena Lemos, ex de su hijo, mandó una serie de mensajes a De Brito, luego que la rubia contara que Celia la perseguía. Aparentemente, la madre de Messi no quería saber nada con que la modelo saliera con el crack.

u201cA los dos años (del escándalo), me la cruzo en un supermercado de Rosario con mi mamá y mi tía. Me estaba siguiendo con un teléfono filmándomeu201d, comenzó la modelo en Los Ángeles de la Mañana, según reproduce el portal Ciudad Magazine de Argentina.

u201cNo sé por qué, nunca supe por qué. Me reincrepó y me dijo de todo. Me reputeó, yo le dije que jamás había dicho que había estado con su hijo. Medio que me amenazó así que hice una denuncia porque mi familia vive allá en Rosario. Yo tengo que cuidarlos y no sé qué poder pueden llegar a tener. No pasó más nadau201d, completó Lemos.

Minutos más tarde, Celia salió al cruce indignada ¡desde Rusia! u201cEs todo mentira lo que cuenta, lo juro por mis nietos. Jamás la corrí con una sartén. La madre se acercó me dijo u2018hola, ¿cómo estás? Tenemos hijos famososu2019. Yo ni sabía quién era hasta que vino Macarena y ahí me di cuenta. Le dije u2018¿sos vos la que se hizo famosa por decir que era novia de mi hijo cuando en realidad me rogaste tres días para poder sacarte una foto con él? Y mirá lo que empezás a inventaru2019. Ahí la madre me empezó a gritar, me reí y me fui. A los días me llegó una citación a la que jamás fui y tengo muchos testigos de ese día. Te imaginás que habiendo tanta gente que me conocía no voy a hacer semejante papelónu201d, fue el mensaje de la mamá de Messi que Ángel de Brito leyó.

Sin embargo, eso no fue todo. Furiosa, Celia volvió a la carga más tarde con un audio. u201cMirá si yo me voy a acercar a ella. ¿¡Quién es?! Aparte, ni la conocía. Ella se vino a acercar y ahí la reconocí porque había estado rogándome para la foto así que deje de hablar de mí porque ya estoy cansada, porque yo no soy como ella. No voy a andar por los supermercados dando sartenazos. ¡Por favor!u201d, completó la mujer, a 17 mil kilómetros de distancia.

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