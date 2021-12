Luisana Lopilato declaró en Uruguay por su millonario juicio con empresa puntaesteña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A casi cinco meses de que se supiera que había sido citada a declarar de manera presencial, Luisana Lopilato llegó a Uruguay para dar testimonio en el juicio que tiene contra la extinta empresa de seguridad Punta System, hoy adquirida por la multinacional Prosegur.

La actriz de Casados con hijos y su familia llevan adelante una causa desde hace años, por uso indebido de imagen. La compañía publicó al menos por una década folletos y publicidades televisivas, entre otros formatos, con la cara de una niña que era nada menos que la intérprete argentina cuando tenía apenas seis años. Los Lopilato nunca habían aprobado el uso.

El viernes, Lopilato se presentó en Punta del Este en compañía de su padre Eduardo y de su hermano Darío, también actor. Afuera del Juzgado Civil de 5.º Turno de Maldonado, intercambió unas breves palabras con el periodista Gustavo Descalzi, que recogió declaraciones para programas del canal argentino América. Cubierta con lentes y tapabocas, se limitó a decir, simpática: "Acá estamos, para solucionarlo".

Cuando Descalzi quiso saber qué expectativas tenía con el desenlace de esta historia legal, manifestó: "No sé, no tengo idea".



En tanto sus abogados guardaron silencio y no hicieron declaraciones. Según el periodista, se mostraron "celosos" y "herméticos" respecto a la información que manejaban.



Descalzi había informado, en su momento, que las exigencias por parte de los demandantes convertían a este en un juicio millonario, ya que se reclamarían 50.000 dólares por lucro cesante, 25.000 por daño moral más el 15 por ciento de lo facturado por Punta System y Prosegur en los últimos 12 años. Se especula con que las partes llegarían a un acuerdo.

Lopilato acaba de terminar el rodaje de una nueva película para Netflix, Pipa. Es la continuación del personaje que ya abordó en Perdida y La corazonada, ambas en la plataforma, y por la que se mantuvo instalada en Argentina en las últimas semanas. La rubia está radicada en Canadá junto a su pareja, el cantante Michael Bublé, y sus tres hijos, Noah, Elías y Vida.