Luciano Castro negó su vínculo con Amalia Fortabat y Ventura se disculpó con él

Luis Ventura dijo que la millonaria Amalia Fortabat, fallecida en 2012, le pagaba fortunas al actor Luciano Castro para que fuera a “tomar el té” con ella, cuando él tenía solo 19 años.

Tras varias horas de silencio, el viernes el actor de la serie El primero de nosotros se comunicó con el periodista y le aclaró: "Nunca tuve la posibilidad de conocer a Amalita".

Para aclarar la información difundida, Ventura habló del origen del rumor: "A mí me llegó la información de alguien vinculado a los medios, alguien que no solo me dio la información de ayer, sino otras en las que en la mayoría tuvo certidumbre y precisión", aseguró el chimentero.

Ofreciéndole disculpas al actor, Ventura cerró el tema con la frase: "En este caso, le quiero pedir disculpas a Luciano Castro y a toda su familia. Tengo dignidad para pedir disculpas cuando corresponde".

Castro, hoy de 47 años, está de novio con la bailarina, actriz y cantante Flor Vigna, y son una de las parejas con mayor exposición mediática en la vecina orilla, a pesar del perfil bajo que cultivan los dos.