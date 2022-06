Justin Bieber tiene una parálisis facial y reveló cómo luce su rostro ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de cancelar sus próximos shows debido a un problema de salud, Justin Bieber anunció a través de su Instagram que sufre de una parálisis facial a causa de un virus, y eso le impide mover la mitad derecha de su cara. Para demostrarlo, publicó un breve video en el que se puede apreciar cómo luce ahora su rostro.

En su última publicación en redes, el cantante canadiense tomó su teléfono para hablarle directo a sus seguidores, y frente a la cámara y con la voz pausada, dijo: "Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt, y es de este virus que ataca los nervios de mi oido y mi cara, y hace que mi cara tenga una parálisis".

A medida que gesticulaba, el cantante de "Baby" y de "Sorry" relató: "Como pueden ver este ojo no está guiñando, no puedo sonreir de este lado de mi cara, esta narina no se mueve".

En ese sentido, Bieber fue contundente respecto a la cancelación de sus recitales. "Para aquellos que están frustrados por la cancelación de mis próximos shows, obviamente no estoy capacitado físicamente para hacerlos. Esto es muy serio, como pueden ver. Creí que no iba a ser el caso, pero mi cuerpo me está pidiendo que pare", reflexionó.

El cantante agradeció la paciencia de sus fanáticos, les pidió comprensión, y contó que utilizará este tiempo de pausa para descansar, relajarse y "volver al cien por ciento" a hacer aquello para lo que nació, o sea cantar.



Además, adelantó que no sabe cuánto tiempo demandará esta recuperación, y resumió: "Confío en Dios y en que esto es todo por una razón. No estoy seguro de cuál es ahora, pero mientras voy a descansar".

El síndrome de Ramsay Hunt es consecuencia del mismo virus causante de la varicela, y puede causar parálisis facial como pérdida de audición. Es un brote de herpes que puede estar acompañado de un zarpullido.

Bieber reveló hace dos años que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana a la que de inmediato se asoció la decisión de cancelar los conciertos por sugerencia médica.