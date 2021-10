Julio Ríos durísimo con Toto Da Silveira. "Me clavó un puñal por la espalda"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En medio de la discusión por la continuidad de Oscar Tabárez, apareció una polémica secundaria y feroz entre los excompañeros Jorge Da Silveira y Julio Ríos. Ambos periodistas fueron increpados por el DT de la selección en vivo durante un domingo de 2007 luego de la Copa América de aquel año.

Justamente al recordar ese episodio, Da Silveira declaró que mientras él mantuvo la distancia con el entrenador y hasta el momento no tiene diálogo con el DT, la situación de Ríos fue otra.

"Ríos, que fue el que armó todo el lío, a los 15 días andaba a los besos (con Tabárez)", declaró el Toto.

El comentario generó un fuerte rechazo de Julio Ríos. Este lunes, dedicó un editorial a quien fuera su compañero en Oriental y Sport 890, además de Punto penal (Canal 10).

"Me pareció un golpe bajo", dijo negando que haya estado "a los besos" con Tabárez. Contó que luego de aquella respuesta en vivo del entrenador celeste, tuvo un diálogo con él y el DT le habría dicho: "El tema mío con Da Silveira es un tema personal. El tema mío con usted es un tema puntual".

De ahí que el vínculo periodístico entre Ríos y Tabárez se mantuvo a lo largo del tiempo. "Tengo una relación normal con Tabárez: lo puedo criticar pero no tengo nada personal con él", dijo.

Luego volvió a la carga contra Da Silveira. "Da cátedra de ética y moral pero él no lo hace... A los besos andabas vos con Jonatan Rodríguez. Te fuiste a sacar una foto para que todo el mundo viera que se había arreglado el tema", dijo en referencia al entredicho que Toto había tenido con el futbolista.

"Si dijiste algo y vos pensaba que era así, bancatela", añadió Ríos. "No me vengas a tirar a mí este fardo, este mierdazo. No está bien", concluyó.