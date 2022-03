Juan Miguel Carzolio se quebró al aire al hablar de su mejor amigo fallecido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Miguel Carzolio cerró la emisión de "Las cosas en su sitio" con un sentido recuerdo para Felipe, su mejor amigo, quien falleció dos décadas atrás a causa del cáncer.

"No quería dejar de terminar el programa mandándole saludos a Jorge y a Silvia, que son los papás de Felipe, mi mejor amigo que se murió hoy, hace 20 años. Fue un día redifícil para mí. Siempre lo recuerdo a él con la sonrisa con la que se fue", dijo Carzolio, con la voz quebrada.

"Me marcó para el resto de mi vida. Desde que me levanté no puedo pensar en otra cosa. En cada tanda estuve por llorar", agregó.



"A él, le gustaba aquella frase de Caballos salvajes: 'la puta que vale la pena estar vivo", concluyó.

En Twitter, este martes, también hizo referencia al aniversario de la muerte de Felipe.