Jorgito Moliniers se fue de "ShowMatch" y Tinelli se indignó: "Es una recontra traición"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorgito Moliniers es la figura de la semana en La Academia de ShowMatch, pero no por un buen motivo. El bailarín se fue de la competencia de la que participaba con Luciana Salazar, por una supuesta lesión o fatiga.

La concursante tuvo que encontrar un reemplazo para el Ritmo con Cantantes, por lo que volvió a la pista Nacho Gonatta, ex partenaire de Charlotte Caniggia. De ahí en más, y ante una ausencia misteriosa ya que, según las jefas de coach del reality, el paraguayo volvería una vez que se recupere, se han generado una serie de versiones cruzadas.

Las últimas declaraciones tienen que ver con Marcelo Tinelli, que al parecer está indignado por la actitud de Moliniers. Es que luego de haberse ausentado del programa, apareció en Bienvenidos a bordo, de Guido Kaczka. "Moliniers está fatigado de ustedes, de este equipo, porque yo lo vi en el programa de Guido", comentó el jurado Ángel de Brito en la última edición de ShowMatch.



Después de eso, Tinelli dijo: "Es una recontra traición, Moliniers ni aparezcas por acá. Que el alta te la de Guido Kaczka hijo de mil…".

Tras ver algunas imágenes en las que Moliniers abrazaba a Kaczka de la misma manera que abraza al Cabezón, de quien asegura estar enamorado, Guillermina Valdés, pareja del conductor y jurado de La Academia, metió cuchara. "Perdón, ¿no estaba tan enamorado de vos que me competía a mí? Porque va y hace los sketchs en otro lado, no entiendo".



Más adelante, mientras hablaban de si el bailarín se había ido de la competencia o si lo habían echado, Tinelli aseguró, claro que con una cuota de humor y de ironía: "No quiero ni nombrarlo, a partir de ahora va a ser 'el innombrable'". La pregunta es: ¿Moliniers volverá?