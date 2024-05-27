Johnny Wactor, el actor de "General Hospital" y "NCIS", fue asesinado en Los Ángeles cuando detenía un robo

Agencia EFE

El actor Johnny Wactor, conocido por participar en más de 150 episodios de la serie General Hospital donde interpretó a Brando Corbin, murió baleado la madrugada del sábado al tratar de evitar un robo en Los Ángeles, informaron medios de Estados Unidos.

La madre de Wactor confirmó al medio especializado TMZ que el artista, de 37 años, fue asesinado cuando trataba de detener el robo del convertidor catalítico de su automóvil en el centro de la ciudad.

Wactor supuestamente enfrentó a tres hombres que estaban realizando el robo cuando uno de ellos le disparó. Los sospechosos huyeron del lugar.

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés), los agentes acudieron al centro de la ciudad tras el reporte de un hombre herido por una bala en la madrugada del sábado.

Johnny Wactor. Foto: Difusión.

El actor fue trasladado a un hospital donde murió horas después.

Wactor comenzó a actuar en 2007 en el exitoso programa de Lifetime Army Wives.

Algunos de sus créditos más importantes incluyen Westworld, NCIS, Criminal Minds y Hollywood Girl.

De 2020 a 2022 encarnó a Brando Corbin, casado con la drogadicta Sasha Corbin en la serie de ABC General Hospital.

La policía dijo que investiga el hecho y que ningún sospechoso ha sido detenido.

El robo de convertidores catalíticos se ha disparado en Estados Unidos en los últimos años, de 1.298 reportados en 2018 a 52.206 en 2021, según datos de la Oficina Nacional de Delitos contra Seguros.

El 37 % de todos los robos de los convertidores catalíticos rastreados en 2021 se produjeron en California.