Jennifer Lopez cantó a dúo con su hija Emme y la presentó como persona no binaria

El jueves pasado, Jennifer Lopez sorprendió a su público al compartir escenario con su hija Emme Muniz. La intérprete de éxitos como "Let's Get Loud" y "On the Floor", que la semana pasada estrenó un documental en Netflix titulado Halftime, cantó varias canciones con Emme en el Dodger Stadium de Los Ángeles.



En medio de su actuación, la también actriz presentó a Emme, que tiene 14 años, y en el diálogo la nombró como “elle” o “they”, dos pronombres que usan quienes que no se identifican en ninguno de los géneros masculino o femenino, es decir, las personas no binarias.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran escenario como este. Canten conmigo todo el tiempo, es una ocasión muy especial”, dijo Lopez. Ambas se unieron para animar la gala Blue Diamond de la Fundación de LA Dodgers, con pronombres neutrales.



“Elle está muy ocupade, reservade y me cuesta mucho cuando sale; vale cada centavo porque es mi socie favorite de todos los tiempos”, explicó Jennifer Lopez.



Emme lució un atuendo rosa con una gorra negra que tenía las letras LA bordadas, mientras que JLO optó por algo más llamativo, azul y con plumas.



En la presentación hubo otros mensajes de inclusión. El micrófono que usó la diva tenía los colores del arcoíris, en alusión al orgullo LGTB, ya que en junio se celebran desfiles y fiestas a nivel mundial en torno a este concepto.



Jennifer Lopez y Marc Anthony tuvieron a Emme en 2008.