La irónica reacción de Ana Inés Martínez a la campaña de hinchas de Peñarol en su contra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este domingo, el hashtag #ListaNegraParaAnaInesMartinez se convirtió en uno de los principales temas tendencia en Twitter en Uruguay. Hinchas de Peñarol impulsaron una campaña virtual contra la periodista, y la rochense, fiel a su estilo, reaccionó.

El origen de la polémica está relacionado a la movida que los fanáticos de Nacional han llevado a cabo, en las últimas semanas, para lograr que Luis Suárez vuelva al fútbol uruguayo y se ponga la camiseta tricolor. En ese marco, durante una cobertura para ESPN desde el Parque Central, Martínez se colocó la careta de Suárez que se repartía en el lugar.

El gesto generó las primeras tensiones y el señalamiento de la parcialidad aurinegra, que la tildó de "operadora".

A uno de los seguidores que le hizo ese reclamo, Martínez contestó: "Cubro a Nacional y a Peñarol, cabeza de termo. Y si llega a alguno de los dos equipos una figura mundial y hay movida la informo y muestro lo que hay, que fue carismático. Más traumado y sin razonar no había, ¿no? Y no me respondas más porque no te responderé más ni a ti ni a nadie".

Cubro a Nacional y a Peñarol cabeza de termo. Y si llega a alguno de los 2 equipos una figura mundial y hay movida la informo y muestro lo que hay, que fue carismático. Más traumado y sin razonar no había ¿no? Y no me respondas más xq no te responderé más ni a ti ni a nadie. 😘 — A. Inés Martínez (@AnaInesMartinez) July 22, 2022

La polémica siguió y alcanzó su punto más alto este domingo, luego de que trascendiera que la periodista había participado, durante la madrugada, de un espacio de Twitter (una función donde se generan conversaciones de audio en directo, dentro de la red social) en el que se hablaba de la eventual llegada de Suárez a Nacional.

Así, hinchas del Carbonero optaron por impulsar un hashtag con la intención de alejarla de los espacios del club. Incluso un usuario, que luego borró su publicación, le escribió: "Ruglio te va a vetar del Campeón del Siglo. Hoy me lo comentó. Jodete por operar". Filosa, Martínez replicó: "Qué raro que no me avisó por WhatsApp".

El periodista Wilson Méndez, de la transmisión partidaria de Peñarol, adhirió al polémico hashtag y escribió: "Si bien soy colega de Ana Inés, me sumo a la campaña #ListaNegraParaAnaInesMartinez porque Peñarol está primero. Al contrario de ella, yo soy honesto, humilde, profesional y ético. No olvido las veces que le escribía y me clavaba el visto. Lamentable".

Si bien soy colega de Ana Ines, me sumo a la campaña #ListaNegraParaAnaInesMartinez porque Peñarol esta primero. Al contrario de ella, yo soy honesto, humilde, profesional y etico. Ademas, no olvido las veces que le escribía y me clavaba el visto. Lamentable. pic.twitter.com/WGbqgtrBDz — Wilson Méndez (@WilsonMendez69) July 25, 2022

Finalmente, Ana Inés Martínez reaccionó a la campaña en su contra, con un tuit a pura ironía para quitarle trascendencia a la polémica. "Mañana me voy a Buenos Aires por dos días por un evento de laburo. ¿Con qué hashtag me van a despedir? ¿O van a hacer tendencia mi ausencia por dos días y meten tres en menos de 24 hs? #MeEnloquezco", publicó y agregó: "Les doy ideas: #AnitaDeViaje #AnitaCruzoElCharco #AnitaSeRieDeTodo".