Intendencia de Cosse explicó por qué contrató a Gabriel Romano como asesor

El edil Diego Rodríguez cursó en enero un pedido de informes para conocer de las autoridades de la Intendencia de Montevideo las razones de la contratación como asesor del periodista Gabriel Romano. Esta semana llegó una respuesta oficial que al legislador departamental por el Partido Nacional califica como "insólita".

De acuerdo al documento remitido por la administración de Carolina Cosse, Romano fue contratado para brindar asesoramiento "principalmente en la estrategia comunicacional del proyecto de línea férrea Ferrocarril Central, los impactos en la ciudad y en sus habitantes y las actividades de comunicación y difusión asociadas".

"¿Para informar sobre el impacto del Ferrocarril Central?", se pregunta Rodríguez. "No me consta que Romano haya hablado con los vecinos de Capurro sobre esto. Además, no informa nada. En Twitter solo se dedica a hacer política partidaria", asegura el edil.

"Más allá de Romano, nunca escuché a nadie de la Intendencia habla sobre esto. No es seria esta respuesta", agrega Rodríguez.

En efecto, en la cuenta de Twitter de Romano, donde es muy activo, hay solo tres publicaciones que hacen referencia a acciones de la IM vinculadas a las obras del tren que empleará UPM. Los días 20, 21 y 23 de enero de 2021, el periodista dio retuit a publicaciones oficiales de la comuna para informar de desvíos en la calle Uruguayana y otras de la zona.

"Cerca de Capurro, cerca de vos", agregó Romano en enero. Se trataron de los primeros tuits que el comunicador, ex Buscadores, compartió luego de conocida su contratación en la Intendencia de Montevideo a comienzos de año.

Luego de esos tres retuits de enero, no hubo ninguna otra mención al barrio o las obras del tren, que no dependen de la órbita departamental sino nacional.

Cerca de Capurro

Cerca de vos https://t.co/8RJ1xryw4J — Gabriel Romano (@rotambor) January 20, 2021

En el informe remitido al edil Rodríguez por la comuna, la administración añade que la elección de Romano se debió a "la necesidad del servicio, la idoneidad técnica y la capacitación específica".

El documento confirma que los ingresos de Romano por su asesoría corresponden al escalafón SIR 18: es decir, una remuneración de 145.000 pesos mensuales por 40 horas semanales de trabajo.