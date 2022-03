¿Hackearon a Wanda? Insultos a la China Suárez, chats filtrados y la versión de Nara

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana comenzó con un nuevo escándalo protagonizado por Wanda Nara. En la noche del lunes, el conflicto con la China Suárez resurgió a través de una serie de mensajes publicados en la cuenta de Instagram de la esposa de Mauro Icardi.



Todo comenzó cuando, desde la cuenta de la mediática argentina, se publicaron escandalosos comentarios en contra de la ex actriz de Casi Ángeles. “¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado”, dice el comentario de la cuenta de Nara, que surge como respuesta a su última publicación. “En París se sacó la bombachita y a su casa se volvió solita” e “Icardi ama mi cuerpo en su cama” son apenas dos de los mensajes subidos de tono que publicó.



Unas horas más tarde, se filtraron algunas capturas de antiguos chats entre ambas. Sin contexto, apenas se lee que la China le dice a Nara: “Te entiendo. Qué paja, Dios mío, la gente así. Tu mejor consuelo es tu familia. Y que sos feliz”. Luego le envió un audio que fue respondido por una pregunta de Wanda: “¿Se van a casar?”, dijo sobre lo que se interpretó, sería su casamiento con Benjamín Vicuña.



Uno de los mensajes publicados desde la cuenta de Wanda Nara. Foto: Captura de Instagram.

La ex Casi Ángeles le contestó con un audio, y Wanda le devolvió otro mensaje de voz y luego le volvió a escribir. “Organizalo. Ya. Poné una wedding (planner) y chau. No dejes pasar el tiempo”. Luego, se muestran otras partes de la charla en las que Suárez elogia a los hijos de Wanda.



Horas más tarde, Nara publicó una historia en su cuenta de Instagram donde aseguró que había sido hackeada. “Gracias a mis amigos que a cualquier hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y no pude aun recuperarla. ¿Qué buscan?”, preguntó. Más adelante, en las primeras horas del martes, publicó un video que explica en detalle lo que ocurrió con su cuenta.



Los chats entre Wanda Nara y la China Suárez. Foto: Captura de Instagra,.

A final de su mensaje, comentó: “No sé, hackeen a Keni (Palacios, su mejor amigo y estilista), que capaz tiene más cosas que esconder. Yo no tengo nada para esconder y, si hay algo comprometedor para la persona que puede llegar a escribir, lo borro porque no quiero tener ese tipo de cosas en Instagram”.



Pero eso no es todo, porque unos minutos después, Wanda le dedicó unas palabras a aquellos que indicaban que en realidad estaba usando cuentas falsas. “No tengo cuentas truchas, de hecho, ni siquiera puedo con la mía, menos puedo tener dos. Por suerte tampoco tengo en mi teléfono ni relacionada con mi cuenta, la cuenta que en un momento sí estaba relacionada con la mía, de Wanda Nara Cosmetics. Justamente por estas cosas y porque es de trabajo, la desvinculamos hace un tiempo”, aseguró.



Finalmente, habló de los comentarios sobre Suárez que se publicaron en sus redes. “Para todo lo demás que están reflotando, no tengo mucho más para decir. En su momento lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie, por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas, como estoy haciendo ahora, en pijama y apenas me levanto, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí de nada ni de nadie. Y no hice nada malo, nunca, en ese sentido", aseguró.



"O me manejo diferente con algunas cosas, por eso no estoy de acuerdo con un montón de otras cosas que si quieren, cuando quieran o si tienen dudas o preguntan, las hablamos. Pero yo tengo una manera de ver las cosas”, concluyó.