Giannina Silva está varada en Miami: "La aerolínea se lavó las manos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El romántico viaje de Giannina Silva y su novio Martín por las playas de Miami no está teniendo el mejor desenlace. Es que la conductora tenía previsto regresar a Montevideo el pasado lunes, pero un inconveniente de la aerolínea hizo que su vuelo fuera cancelado por lo que debió permanecer en Estados Unidos.

En concreto, el vuelo del pasado lunes de la aerolínea Eastern Airlines no salió desde Miami "por un problema de tripulación". Esto provocó que unos 140 pasajeros uruguayos quedaran varados en Miami, entre los que se encontraba Silva. Luego de enterarse de la mala noticia en el aeropuerto, la comunicadora regresó al apartamento que estaba alquilando y en el que estuvo viviendo las tres semanas de vacaciones.

"Nos dijeron que el vuelo no iba a salir, que nos van a devolver el dinero y que no se van a hacer cargo de nada más", se quejó indignada en Algo Contigo. Y describió: "No saben lo que fue el aeropuerto cuando había uruguayos que no sabían qué hacer porque había gente que ya había entregado la habitación del hotel o se le había terminado el dinero".

Según detalló, la aerolínea solo se hizo cargo de la devolución del precio del pasaje, y ella logró programar su regreso a Montevideo para fines de esta semana haciendo escala en San Pablo y combinando los vuelos de dos compañías diferentes.

¡Mirá su descargo!