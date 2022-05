Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo estarían listos para pasar por el altar: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si hay parejas mediáticas, una de las más conocidas de la actualidad es la de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo. Los argentinos han tenido una relación compleja con peleas y reconciliaciones desde que anunciaron el inicio de este amor, y al parecer ahora están cerca de llegar al altar.

Eso fue lo que dejó entender una de las exparejas del exfutbolista, Elena Braccini, la madre de dos de sus hijas, Victoria y María Helena. La modelo italiana publicó en sus redes sociales un mensaje donde criticó el incumplimiento de la cuota alimentaria de Osvaldo, y allí también contó que el ahora cantante de rock está listo para pasar por el Registro Civil.

Otra expareja de Osvaldo, Ana Oertlinger, la madre de Gianluca, el hijo mayor de Osvaldo, confirmó la noticia y además dio a conocer cuándo será la fecha del casamiento con la hija de Diego Armando Maradona.

"Con respecto al casamiento, yo no tengo mucha información porque a mi hijo jamás se lo comunicó. Pero sí, a mí me lo comunicó Elena, que lo puso en su posteo. Yo sé que la fecha es el 10 de mayo", dijo Oertlinger en un audio enviado a la periodista Pía Shaw, quien lo mostró al aire en el programa LAM que se emite por el canal América.

Además de dar a conocer la noticia, las exparejas del futbolista lo criticaron a través de las redes sociales. Braccini apuntó contra Osvaldo por no cumplir sus responsabilidades como padre.

"Lucho con uñas y dientes para que un padre asuma sus responsabilidades, al menos económicas, ya que podemos olvidarnos de las emocionales. Pero a quién le importa, vive al otro lado del mundo y no hay forma de avisarle nada. Intenta ser una estrella de rock", comenzó el duro descargo de la italiana en Instagram.

"Se acerca la boda con la hija de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, que falleció recientemente. ¿Creés que tenga tiempo para pensar o llamar o escribirle a sus hijas? Estamos en una época en la que no es difícil comunicarse porque con Facetime, Zoom, Google Meet o el WhatsApp más banal, podías comunicarte todos los días, pero él no... No tiene tiempo, no para los míos, no le importa", continuó.

En tanto, Oertlinger publicó en Twitter el mensaje: "Yo la verdad no puedo entender a las mujeres que eligen estar con este tipo que no se hace cargo de sus hijos. O sea, ¿cómo pensás que puede ser un buen tipo? ¡Rajá de ahí! Y además, ¿cómo la Justicia no obliga a este sujeto a cumplir sus obligaciones?".