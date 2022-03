Gerardo Rozín, en estado "delicado": preocupa su salud y Telefe pide "respeto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la tarde de este miércoles, medios argentinos informaron que la salud de Gerardo Rozín —productor y conductor de La peña de Morfi—, de 51 años, es "delicada". Según reveló el diario argentino La Nación, Rozín está luchando desde hace meses contra un tumor maligno.



A través de un comunicado, Telefe, el canal donde trabaja, pidió “cautela” ante la situación que están atravesando el conductor y su familia.

"Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber", fue el escueto texto que envió Sol Tomaselli, responsable de prensa del canal argentino.



En noviembre del año pasado, en diálogo con La Nación, el responsable de Morfi, todos a la mesa habló sobre su estado de salud y se refirió a la licencia que se había tomado del programa de Telefe al poco tiempo de iniciarse en la temporada 2021 del formato.



“Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender, porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”, le contó al diario argentino. “Estoy bien”, agregó.



En esa misma charla, el conductor confesó que tuvo "miedo", pero prefirió mantener ese aspecto de su vida lo más lejos posible del plano mediático. “No comento en público detalles que, quizás, no le conté a mi familia, pero estoy bien. Pero sí, tuve miedo, me pegué un susto”, se limitó a decir.



Por otra parte, este domingo La Peña de Morfi, el exitoso programa que lo tuvo hasta 2021 como conductor, volverá a la pantalla de Telefe pero, esta vez, será Iván de Pineda quien estará al frente de la propuesta. Días atrás, el flamante conductor del ciclo se refirió a los motivos de la ausencia de Rozín: "En La Peña de Morfi el alma mater es Gerardo Rozín, a quien le mando un enorme abrazo. Pero él se tomará un tiempo para resolver unas cuestiones personales y espero que vuelva pronto con nosotros".

Los ciclos de Rozín supieron verse en Uruguay a través de Canal 4.