La furia de Lali Espósito por dichos homófobos de un periodista: "Burro, incapaz"

A pesar de que suele utilizar sus redes sociales para llevar mensajes de alegría y amor, además de para difundir sus proyectos, la cantante argentina Lali Espósito no pudo evitar, esta semana, volcar en Twitter su furia por los dichos homófobos de un periodista.

Todo comenzó cuando Flavio Azzaro, de Crónica TV, hablaba al aire sobre el vandalismo que había sufrido un café inclusivo, al que a modo de ataque le arrojaron una almohada prendida fuego. El hecho quedó capturado por las cámaras del lugar, que dio a conocer lo ocurrido.

En diálogo con su compañera de programa, Carolina Bisgarra, Azzaro lanzó comentarios ofensivos contra la comunidad LGBTQ+, y minimizó el hecho al punto de terminar hablando sobre los tatuajes de Bisgarra y no de la noticia que estaban presentando.

El periodista quiso saber si había cafés a los que "si sos gay no podés entrar", y si a él, que es heterosexual, se le permitiría la entrada a un local de estas características. "¿A vos Caro te gustan los hombres o las mujeres?", le lanzó a su colega en el medio de la presentación, mientras ella intentaba volver a llevar al foco a lo realmente importante.

Azzaro también se burló de la sigla LGBTQ+ y lejos de decirla como se debe, le sumó letras e ironizó al respecto. "Ya está, no pasó nada", dijo luego.

Me indigna que gente como el pelotudo de Azzaro tenga un lugar en los medios de comunicación. pic.twitter.com/iIKKy8Rg5z — LEON (@lionammaya) January 18, 2022

Tras la viralización de sus dichos, Lali reaccionó con enojo. "Un pibe que piensa y se expresa de esa manera. Burro, incapaz, desagradable e ignorante... ¡¿QUÉ HACE OCUPANDO UN ESPACIO EN EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN?! Que piense como quiera. Me cago en Él y en los que son como Él. ¡Pero por lo menos que no esté en TV!", publicó.

Un pibe que piensa y se expresa de esa manera.Burro,incapaz, desagradable e ignorante... QUE HACE OCUPANDO UN ESPACIO EN EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN?!Que piense como quiera. Me cago en Él y en los que son como Él..pero por lo menos que no esté en TV! — Lali (@lalioficial) January 20, 2022

Además de Lali, un sinfín de usuarios de redes rechazaron las palabras de Azzaro, que salió a ofrecer sus disculpas. "No le di importancia al ataque que había recibido el lugar. No fui empático con los que sufrieron esta agresión. No estuvo bueno. Fui impertinente en todos los aspectos. No es un tema del que entienda mucho. Soy un ignorante y voy a tratar de ocuparme para dejar de serlo", aseguró ante cámaras.