Violento cruce entre L-Gante y representante de Yao Cabrera: “¿Tenés miedo?”

Este martes en el Hotel Hilton de Buenos Aires, se llevó a cabo la conferencia de prensa de lanzamiento de la pelea que protagonizarán el boxeador Chino Maidana y el youtuber uruguayo Yao Cabrera.

A mediados de año, Cabrera había desafiado a Maidana y este aceptó enfrentarlo, con la condición de que si le ganaba, el controversial personaje de redes debía abandonar Argentina, donde está instalado. El combate se realizará el 5 de marzo en Dubai.

🔥CARA A CARA🔥

CHINO MAIDANA VS YAO CABRERA pic.twitter.com/4pYHZb97FX — Chino Maidana Promotions (@chinomaidanapro) December 22, 2021

El evento del martes, como todo lo que rodea a Yao, no estuvo exento de polémicas, aunque esta vez no lo tuvieron como protagonista. Es que en la conferencia se dio una fuerte pelea entre L-Gante, uno de los invitados estelares de la jornada, y el representante del uruguayo, Christian Manzanelli, que llegó a la violencia física.



Todo empezó cuando, durante la conferencia de prensa, Manzanelli le preguntó al cantante de cumbia por qué, si era tan humilde como decía, no le respondía la invitación a grabar con La Chabona, otra de sus representadas. Según el agente, estaría tras L-Gante hace más de un año, sin obtener reacción alguna. "La oportunidad sí, quizás se la dé igual porque soy piola", le replicó el cumbiero.

Lgante le responde que "Quien sos vos para decirme que me falta humildad o barrio, yo si hago la canción es de copado pero no estoy obligado" fue algo así, no lo filme completo pic.twitter.com/XEJnb1Rkb2 — La Tia Sebi ☕ (@Sebimanzoni1) December 22, 2021

Pero aunque en ese momento L-Gante contestó con tranquilidad, claramente la pregunta dejó los ánimos caldeados. Por eso, cuando se lo cruzó a la salida del evento, se dio un violento cruce entre los dos.



"¿Tenés miedo, pu...? ¿Tenés miedo de que te rompa la boca?", le gritó el cantante de "Alta data" a Manzanelli mientras lo avanza, ante la sorpresa de los presentes que intentan contenerlos a ambos.



Se tiraron golpes de puño aunque sin llegar a agredirse, y Yao Cabrera fue uno de los que intervino para separar. Según su representante dijo a TN, L-Gante lo habría amenazado con una copa rota.