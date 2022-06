Fuerte mensaje de Duki tras rumores de crisis con Emilia: "Es la mujer que más me cuida"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Días después de que trascendieran rumores de crisis entre Duki y Emilia Mernes, el trapero argentino reaccionó a la viralización de un video en el que se ve a su pareja de fiesta en España.

En las redes sociales, una usuaria difundió un clip en el que se ve a Emilia bailando en un evento en Madrid, muy cerca de otro hombre. "Pobre Duki, re cornudo es", escribió una tuitera junto a las imágenes.

Ante la rápida difusión del video, Duki decidió romper el silencio en su propia cuenta de Twitter, con una serie de fuertes mensajes con los que pidió que respeten su relación.

En respuesta al mensaje que acompañaba el video, escribió: "O tal vez Emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chicho que vemos ahí) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación, con Emilia vivo todo los días 24 horas al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen más, realmente nos afecta".

Luego añadió: "No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta, quiere y acompaña. ¿Qué es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son? Lo peor es que ni ven cuánto nos afecta, cuánto molesta, medios de noticias, gente de por ahí opinando. Vivan y dejen vivir".



O tal vez emilia salió con su equipo de Sony, del cual Paco (el chicho que vemos ahi) es parte. Por el amor de Dios dejen de meterse en nuestra relación , con Emilia vivo todo los días 24 hs al día, y ustedes ni se enteran. Les pido que no opinen mas, realmente nos afecta. https://t.co/skxMDdK1qw — SuperSangreJoven (@DukiSSJ) June 22, 2022

No emito opinión solo porque no quiero darle entidad al asunto, pero Emilia es la mujer que más me cuida, respeta , quiere y acompaña. Que es eso de andar poniendo en tela de juicio cualquier acto de los demás, suponiendo e inventado cosas que no son , lo peor es que ni ven + — SuperSangreJoven (@DukiSSJ) June 22, 2022

+ cuanto nos afecta, cuanto molesta , medios de noticias , gente de por ahí opinando , vivan y dejen vivir — SuperSangreJoven (@DukiSSJ) June 22, 2022

Emilia no se ha pronunciado al respecto de los rumores, pero en una de las canciones de su último disco, "latin girl", hizo referencia al abordaje de la prensa en relación a su vida privada. "No hago nada y soy noticia, los notero' se pelean por la primicia", canta en uno de sus hits.