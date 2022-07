Florencia de la V se radicará en Uruguay durante un mes: "Voy a grabar 'Got Talent'"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Florencia de la V se radicará un mes en Uruguay. Así lo anunció el miércoles sobre el final de Intrusos, el programa que conduce en América Tv. Mientras dialogaba con el periodista uruguayo Pablo Cayafa sobre la polémica participación de Narda Lepes en Masterchef Celebrity: Uruguay, la comunicadora lanzó: "Un beso para mi amiga Claudia Fernández, que pronto la veo porque me voy".

Tras la pregunta de sus compañeros, reveló su destino. "Me voy a Uruguay, me voy a grabar Got Talent", dijo sobre la tercera temporada del concurso de talentos que se estrenará próximamente en Canal 10. "Me voy a instalar allá. Voy a estar divina y fresca. Así que me van a extrañar", agregó pero sin brindar más detalles.



"Por un mes no me van a ver acá (en Intrusos] y de paso me voy a ver a Susana (Giménez)", dijo para referirse a Piel de Judas, la comedia teatral que la diva argentina protagoniza en Enjoy Punta del Este.



Mirá al anuncio de Flor de la V en el último minuto del programa: