Florencia Infante anuncia su salida de Canal 10: "Nos veremos en una nueva casa"

Florencia Infante anunció este jueves el final de su etapa en Canal 10, donde era parte del equipo de Subrayado con informes sobre cultura, carnaval y espectáculos. "Con un montón de gratitud me despido de este canal que ha sido mi casa por dos años", contó la comunicadora y comediante en un posteo de Instagram.

Infante, que fue parte de Masterchef Celebrity, quedó como parte del staff luego de la finalización del reality gastronómico.

En su publicación, Infante anunció un regreso "pronto" por otra pantalla. "Nos veremos en las pantallas pronto, pero en una nueva casa, que espero me reciba como me recibió esta", escrbió.

"Gracias Canal 10: me tendiste la mano cuando pensé que no había salida y este miércoles me iré llena de abrazos y [email protected]", finalizó.

Sobre su futuro, TV show supo que Infante tiene un ofrecimiento de un canal público para continuar con su carrera televisiva en 2023.