Flor Vigna habló de su intimidad con Luciano Castro y las redes se llenaron de memes

Flor Vigna y Luciano Castro se han convertido en una de las parejas más mediáticas del Río de la Plata. Aunque guardan un perfil bajo, todo lo que hacen genera hordas de comentarios en las redes sociales, donde se opina de sus fotos, sus videos y de cada declaración que comparten.

Y eso es lo que pasó en las últimas horas, cuando una nueva entrevista de la bailarina enloqueció a los internautas. Vigna dio detalles de su intimidad y su vida sexual con Castro, y en Twitter no lo dejaron pasar.

Entrevistada por Infobae, la ex ShowMatch aseguró, honesta: "Era muy 'virga'. Yo no descubrí nada del sexo hasta después de los 25 años. Apenas sabía hacer un misionero (en referencia a una posición sexual). Y admito que fue una responsabilidad mía".

"Me redescubrí a mí misma por un nuevo amor. Pasó con Lucho. Cuando él me dijo: 'Qué lindo que es ese lunar que tenés ahí', yo me enamoré de ese lunar. De un lunar al que jamás le había puesto atención. La conexión con otro, con su mirada, con su piel, te hace percibirte de otra forma. Y todo, hasta el entrelazamiento de los cuerpos, comienza a tener otra connotación. El morbo te resulta banal y lo que sentís, lo que pasa entre los dos, pasa a ser místico", reflexionó con profundidad.

Vigna aseguró que Castro tiene "algo muy lindo" en el trato con ella y en el cuidado que le da. "Un día me miró desnuda y me dijo: 'Nunca te operes'. No dejo de aprender de él y de sus miradas", relató.

Más allá de la intimidad, comentó que tienen muchos puntos en común en sus historias de vida, ya que ambos vienen de barrios humildes e incluso vivieron, aunque en momentos diferentes, en un mismo barrio. "La historia que empezamos a escribir juntos en esta página en blanco es la de un chabón que tiene amor por la vida. Que tiene ganas de vivir. Y lo que me juega a favor, con todo esto, es que él vivió 19 años más que yo. Entonces me hace valorar todo esto que me está pasando aquí, ahora. Me cuenta sus experiencias. Me motiva. Y a mí, ese punto de vista de un artista que admiro tanto y que ya pasó tantas cosas, es inédito. Algo que nunca nadie me dio", dijo de manera contundente.

En la entrevista, Vigna también habló de su anterior pareja, Nico Occhiato, y aseguró que se equivocó al decidir "vivir para el otro (...) Estaba tan convencida de que era el hombre de mi vida que di todo y más".

Tras la difusión de estas declaraciones, los nombres de Luciano Castro y Flor Vigna se convirtieron en tendencia en Twitter, y las redes se llenaron de memes y chistes (algunos muy subidos de tono) por las confesiones de la bailarina, actriz y ahora también cantante. No faltaron los comentarios sobre el cuerpo del actor de El primero de nosotros, y tampoco las críticas hacia Vigna, por cómo sus palabras podían afectar a sus ex parejas.

Cuando entrás al hashtag Luciano Castro y por las dudas mirás de a poco. La última vez que entré, salí con una vergüenza. pic.twitter.com/vhDcaskLlR — Federico (@Federeta_) March 31, 2022

Flor Vigna diciendo que encontró otro tipo de conexión en el sexo con Luciano Castro... pic.twitter.com/3ES9F4nqgq — Gimena no, Gime (@GimeMC8) March 31, 2022

flor vignia dijo q no conocía nada del sexo y q LUCIANO CASTRO LE ENSEÑO. alguien sabe si sigue dando clases je — Valentina Percara (@svalentinaper) March 31, 2022

desde que esta con Luciano castro no para de hacer alusión al sexo la llamaré Flor Vagina pic.twitter.com/QPd1mpAexU — josefrita (@JoseePoy) March 31, 2022

Occhiato escuchando a Flor Vigna decir q descubrió el sexo ahora. pic.twitter.com/vUKTpiLBc8 — Puro remo (@Harta63979525) March 31, 2022