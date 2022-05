Felipe Pettinato, internado tras un incendio en su edificio: hay un muerto y varios heridos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El argentino Felipe Pettinato está internado y con custodia policial tras el incendio que se desató anoche en su edificio, ubicado en el barrio bonaerense de Belgrano.



Según informa La Nación, los efectivos policiales que ingresaron a su apartamento hallaron una persona sin vida. Por el hecho también resultaron heridas otras tres, entre las que se encontraba uno de los hijos del reconocido conductor de televisión Roberto Pettinato.

Desde el lugar del incidente, el periodista del noticiero de Eltrece Marcos Barroca brindó detalles de lo ocurrido: "Todo está bajo investigación, se está tratando de saber qué pasó en ese piso 22. Saber qué originó el fuego porque hay una persona muerta".



"A la policía le llamó la atención que el fuego haya empezado en el living, entendiendo que las dos personas que estaban ahí no estaban dormidas. No entienden cómo la persona que murió no pudo salir", agregó el periodista.



"Las pericias van a ser claves. Y el testimonio de Felipe va a ser clave porque es la única persona que realmente sabe qué es lo que pasó", concluyó.



Mientras Felipe se encuentra en el hospital por inhalación de monóxido de carbono, Roberto Pettinato aseguró que su hijo está bien, pero que no puede ir a visitarlo porque él está aislado por padecer coronavirus.



Felipe tiene 29 años, ha realizado espectáculos imitando a Michael Jackson —incluso se sometió a varias cirugías estéticas para parecerse al Rey del Pop— y es padre de una niña de 3. Según suele mostrar en sus redes sociales, la pequeña lo ayudó a salir adelante tras varias complicaciones que vivió con su salud en el último tiempo.



En marzo de 2021, fue internado a causa de un “brote psiquiátrico agresivo controlado”, durante el cual habría intentado agredir a su hermana Tamara Pettinato y a su madre, Cecilia Dutelli. Poco tiempo después reapareció públicamente y le dedicó unas palabras a sus seres queridos. “Yo tengo el apoyo de mi familia, siempre lo tuve y me cuidan tanto que me dicen que no vaya acá o allá porque van a estar los periodistas preguntándome cosas y la verdad es que no tengo nada que esconder”, dijo en su momento.