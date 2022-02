El enojo de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez: "¿En qué cabeza cabe?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Papá lo recibirá con los brazos cerrados”, fue lo primero que posteó Felipe Fort en su cuenta de Instagram, a través de una historia, tras conocerse la noticia de la muerte de Gustavo Martínez, su tutor legal hasta los 18 años y expareja de su padre, el mediático Ricardo Fort. Martínez falleció en la madrugada del miércoles tras caer desde el piso 21 de un edificio del barrio bonaerense de Belgrano.



Luego subió un video, en el que se muestra enojado, y aseguró que nadie sabe lo que pasó en los últimos siete años. Minutos después, en diálogo con el medio argentino LN+, el hijo de Ricardo Fort dijo estar “cansado de que la gente opine porque dicen cualquier cosa cuando no saben, no estuvieron en el lugar”.

Aún en estado de shock por el deceso, el hijo de Ricardo se mostró indignado por la decisión que tomó su tutor: “Una persona a la que le faltaban diez días para dejarnos hacer lo que queramos se suicida. Diez días. Eso no es bueno”.



“La gente dice que estoy enojado con él... Cómo no voy a estar enojado. Dejó a dos personas de 17 años solos. A diez días de que con Martu (Martita Fort, su hermana) cumplamos 18 años se suicida”, repitió el joven. La palabra “enojo” la dijo en varias oportunidades.



“Lo había anunciado, pero nada que vos digas: esto fuera a pasar, no era para tomarlo en serio”, recordó sobre la vez que Martínez dejó entrever que se arrojaría de un balcón.



“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar. Papá los recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, expresó en una historia de Instagram.



El mensaje de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez. Foto: Captura de Instagram.

El joven publicó dos historias más, que luego borró. “Sí, brazos cerrados. Una persona que no puede terminar de 'cuidarnos', faltando 10 días para que cumplamos 18. ¿Tienen a Gustavo como una buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento”, señaló. Y agregó: “Agradezco tener una mentalidad madura para asumir esto en tan poco tiempo. Me parece muy hipócrita la gente que opina sin saber que pasó y sin saber cómo vivimos los últimos siete años?”. Y cerró: “¿En qué cabeza cabe? 17 años tenemos”.



El mensaje de Felipe Fort tras la muerte de Gustavo Martínez. Foto: Captura de Instagram.

Luego de eliminar estas últimas publicaciones, compartió un video en el que aclaró por qué lo hizo. “Sí, gente, yo subí unas historias. No me hackearon la cuenta. Fui yo, es lo que opino, esta situación... 17 años tengo, piensen eso. Borré las historias porque... hay gente que piensa que me hackearon la cuenta cuando no es así, hay gente que opina lo contrario, cuando no tienen idea de mi vida los últimos siete años, no tienen idea de lo que pasó tampoco”, aseguró.



Y volvió a enfatizar: “No opinen, solo no opinen”. Sin embargo, menos de una hora de haber publicado ese video, Felipe lo borró y solo dejó una historia con la siguiente frase: “No saben nada. Apago el celu”.