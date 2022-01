¿Quién es la famosa argentina que planea casarse en un bosque de la costa uruguaya?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La veraniega es la temporada por excelencia para ese amorío que tienen los famosos argentinos con la costa uruguaya. Y la de 2022 no fue la excepción: tras un 2021 con escasos visitantes, a causa de la pandemia, diciembre y enero volvió a llenar a Punta del Este de caras conocidas.

Pero no todos eligen Uruguay para un breve descanso. Otros deciden instalarse aquí de manera definitiva, como es el caso de Susana Giménez u Óscar González Oro. Y están quienes optan por este país para celebrar una de las ocasiones más especiales de su vida.

En ese último grupo hay que ubicar a Natalia Lobo, quien está proyectando casarse en la costa uruguaya, en una zona natural.

La actriz argentina planea celebrar su matrimonio con Ariel Polaco en un bosque ubicado entre Punta del Este y José Ignacio. La ceremonia iba a realizarse en marzo de este año, pero el rebrote en los contagios de covid ha demorado la decisión de la pareja.

En diálogo con La Nación, Lobo contó que la propuesta de casamiento le llegó en pandemia. "Me propuso casamiento, pero todo fue mutando, y en octubre pasado activamos otra vez y la idea era hacerlo en marzo, en un bosque, en Uruguay, con familiares y amigos. Pensamos en unas 80 personas, no más, pero hasta que esto no pase no sé si pueden viajar mi mamá y mi hermana. Está en stand by, y si no es en marzo será en octubre o noviembre. Siento que todo es día a día de verdad y no podemos encapricharnos con nada. Algo nuevo va a pasar, no sabemos qué, pero la película cambia todo el tiempo", declaró.

La actriz explicó que con su pareja, con la que lleva casi seis años de relación, eligieron Uruguay porque es donde pasan los veranos y es su lugar "de reencuentro". "Además, no se me ocurre casarme en un lugar en la ciudad", comentó, aunque dijo estar abierta a lo que tenga que ocurrir.

Natalia Lobo, de 52 años, es cantante y modelo argentina, pero es reconocida sobre todo por su faceta actoral. Comenzó en Son de diez y se hizo muy conocida por ser una de las villanas de la tira infantil Chiquititas, a mediados de la década de 1990.

Luego se la pudo ver en ficciones televisivas como Amor en custodia, El tiempo no para, El hombre de tu vida, Tu parte del trato o Golpe al corazón, y en películas como Diarios de motocicleta, donde tuvo una participación. Sin embargo, en los últimos años se ha distanciado de su carrera y a La Nación le admitió: "Hoy no me veo más trabajando de actriz, como si fuera una etapa cerrada en mi vida y se abre otro camino".