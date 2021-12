Falleció la escritora y periodista Joan Didion a los 87 años a causa del mal de Parkinson

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La escritora Joan Didion, ícono de la literatura estadounidense a quien se le acredita haber introducido el "nuevo periodismo" con sus ensayos sobre la vida en Los Ángeles durante los tumultuosos años 60, falleció este jueves a los 87 años en su casa de Nueva York, informó The New York Times citando un correo electrónico enviado por Paul Bogaards, ejecutivo de la editorial Knopf, donde publicaba la escritora.

La autora de novelas como Rio revuelto, El año del pensamiento mágico, o Sur y Oeste, falleció a causa de la enfermedad de Parkinson.



Nacida en Sacramento (California, Estados Unidos) en 1934, Didion se graduó en la Universidad de Berkeley y fue una de las cronista del movimiento hippie y precursora del "nuevo periodismo". Comenzó trabajando en la revista Vogue, donde fue editora y crítica de cine, y a lo largo de su trayectoria fue colaboradora habitual de The New York Review of Books.

Junto con su marido, John Gregory Dunne (fallecido en 2003) escribió el guion de Nace una estrella (la versión de 1976 con Barbra Streisand y que sirvió de inspiración para la de 2018 con Lady Gaga) y Una mujer sin mañana llevada al cine por Frank Perry y protagonizada por Anthony Perkins. También fue guionista del drama Algo muy personal (1996) que protagonizaron Michelle Pfeiffer y Roberto Redford.

Entre sus galardones se destaca el National Book Award que obtuvo por El año del pensamiento mágico, título en el que contaba la pérdida de su marido, y Quintana Roo, la hija de ambos. Ese libro también fue finalista al premio Pulitzer y el National Book Critics Circle Award