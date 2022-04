Ezra Miller podría dejar de ser Flash: Warner y DC evalúan echarlo tras su último escándalo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El actor Ezra Miller se convirtió en pocos años en un nombre conocido del cine. Lo hizo gracias a dos franquicias de ciencia ficción muy exitosas: es el atribulado Credence en la saga Animales fantásticos, de la que el 14 de abril se estrenará una nueva película; y es Barry Allen, o sea The Flash, en el universo de personajes de DC. Pero la solidez de esa carrera tambalea, luego de que a fines de marzo fuera detenido por la policía de Hawai por "alteración del orden público y acoso" tras un altercado en un bar, según reportó la revista Rolling Stone.

Ahora, los ejecutivos de Warner Bros. y DC se reunieron para discutir el futuro de Miller en sus producciones. La primera medida fue tajante: pausar cualquier proyecto que se relacione con el actor.

De acuerdo a Rolling Stone, se decidió "pulsar el botón de pausa de los proyectos en los que Miller está involucrado, incluyendo posibles apariciones en el universo cinematográfico de DC".

Eso incluye a The Flash, película que dirigirá el argentino Andy Muschietti (realizador de las dos partes de It) y que tenía estreno previsto para 2023. Sería la primera aventura en solitario de Miller como el veloz superhéroe, y además iba a marcar la introducción de Supergirl, y el regreso de Michael Keaton y Ben Affleck, ambos como Batman, y de Michael Shannon como el General Zod, el villano de Superman. O sea, no era un título nada menor para el futuro de las películas de DC.

Desde que se conoció esta noticia, en las redes sociales comenzaron a nombrar a Grant Gustin, quien interpretó a Flash en la serie de televisión, como un posible reemplazo de Miller. Por ahora es solo el deseo de los fanáticos, ya que no hay anuncios oficiales al respecto.

antecedentes ¿Qué hizo Ezra Miller en Hawai?

El actor fue arrestado en Hawái y acusado de alteración del orden público y acoso. Según se informó, Ezra Miller estaba en un karaoke y comenzó a gritar obscenidades cuando los clientes del bar empezaron a cantar.

Miller le quitó el micrófono a una mujer de 23 años que estaba cantando, y después se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos. El dueño del bar le pidió al actor que se calmara en varias ocasiones, y tras no obtener respuesta, llamó a la Policía. Se fijó una fianza por 500 dólares, el actor la pagó y fue liberado.

Pero el problema no terminó allí. La pareja afirmó que después de la detención, Miller entró a su habitación y los amenazó. Según esa versión, habría robado el pasaporte de la mujer y la billetera del hombre, que incluía su tarjeta de seguro social, licencia de conducir y tarjetas de crédito.

Este no fue el primer altercado público de Miller. En 2011 fue detenido por posesión de drogas, y en 2020 se publicó en internet un video donde parecía estar ahogando a una mujer en un pub de Reikiavik (Islandia).