Estrenos de Netflix en mayo 2022: todas las películas y series que llegan a la plataforma

Netflix propone una serie de títulos prometedores para mayo. Los capítulos finales de El Marginal y de ¿Quién mató a Sara?, la nueva temporada de Stranger Things, y una serie documental sobre la muerte del fotógrafo José Luis Cabezas son apenas algunos de los estrenos para el quinto mes de 2022.



A continuación, las series que llegarán en mayo al catálogo del gigante del streaming:



1° de mayo

Are You The One?: El match perfecto (temporada 6)

21: Blackjack (película)

Te juro que yo no fui (película)



2 de mayo

Cruzando la línea (película)​

4 de mayo

El Marginal (quinta y última temporada)

​The Circle: EE. UU (cuarta temporada)

​Cuarentones (película)



5 de mayo

​Hermanas de sangre (película)

​El Pentavirato (película)

​Animales bebés (documental)

6 de mayo

​Marmaduke (película)

​Incompatibles 2 (película)

Bienvenidos a Edén (serie)

​El sonido de la magia (serie)

10 de mayo

Workin' Moms (sexta temporada)

11 de mayo

​El arma del engaño (película)

Nuestro padre (película)

​42 días en la oscuridad (serie)

13 de mayo

​El abogado del Lincoln (serie)

​Bling Empire (serie)

​Nuevas alturas (serie)

El año de mi graduación (película)

16 de mayo

​Servidor del pueblo 2 (película)

​Vampire in the Garden (animé)

18 de mayo

¿Quién mató a Sara? (tercera y última temporada)

​Amor en el espectro: EE. UU. (serie)

The Perfect Family (película)

Instinto peligroso (película)

​Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror (documental)

19 de mayo

​El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas (serie documental)

​Insiders (serie)

Un maridaje perfecto (película)

​La palabra con G según Adam Conove (especial)

20 de mayo

​Jackass 4.5 (película)

​A la mierda el amor... otra vez (película)

​Love, Death & Robots (serie)

​Entrevías (serie)

23 de mayo

Que tengas buen viaje (película)



25 de mayo

​Somebody Feed Phil (serie)

​El colgante de Isla Larva (película)

27 de mayo

Stranger Things (cuarta temporada)



29 de mayo

La batalla de Kamdesh (película)