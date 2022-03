Esteban Valenti contra Robert Moré: "Lástima que no haya ley de duelo en este país"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"No puedo creer que se haya contratado a Esteban Valenti para la campaña del SÍ, un tipo sin códigos, traidor, falso, que huye cuando hay que dar la cara y prefiere ventilar los problemas que solucionarlos. Y ni quiero hablar de las cosas que hizo en Italia, un ser nefasto. Capo mafioso", tuiteó el actor Robert Moré en enero luego de que se conociera que el publicista sería el jefe de la campaña del SÍ para el referéndum del pasado domingo.

Ese mismo día, el exparticipante de MasterChef Celebrity Uruguay publicó un tuit aún más explosivo: "Me importa un carajo si a Valenti lo contrató el FA, el Pit-Cnt, Cabildo Abierto o la Iasa; la idea no es ganar a cualquier precio: un traidor siempre es un traidor y más este capomafioso sin códigos. Y me consta de lo que le pasa a los que hablan mal de él, yo tengo lo mío".

Al día siguiente, Valenti, que estaba etiquetado en ambas publicaciones, respondió: "Nos vemos en los Tribunales, va a tener que probar sus afirmaciones, una por una".

Ayer, en entrevista con el programa Hacemos lo que podemos (Radio Universal), Valenti volvió a referirse a su disputa con Moré, a quien le inició un juicio del que, según reveló, está esperando la primera audiencia. "Va a tener que probar todo lo que dijo. Es absolutamente injuria. Va a tener que probar que yo soy mafioso, que yo soy un capo mafioso", aseguró.



"Además es algo muy doloroso para mí porque yo soy nacido en Sicilia, pero tengo algunos de mis mejores amigos asesinados por la mafia. Por ejemplo, el hermano del actual presidente de Italia, (Sergio) Mattarella, presidente de la región Sicilia (...) y el secretario del Partido Comunista, también asesinado por la mafia. Así que va a tener que probar eso. Mejor que tenga que hacer solo eso", agregó.



Más adelante, dijo que es una "lástima que no haya ley de duelo en este país". Tras ese comentario, Richard Galeano, el conductor del ciclo, le preguntó si se batiría a duelo con el actor. "Me parece un imbécil, pero sí", lanzó. "Si hubiera ley de duelo como existía antes, era una oportunidad, así mucho charlatán tenía que pensar dos veces antes de abrir la boca. Pero bueno, ahora hay que ir a la Justicia", concluyó.