Eric Clapton asegura que los vacunados contra el covid están bajo “hipnosis masiva”

En el último año y medio, Eric Clapton se embarcó en un historial de declaraciones polémicas en torno a la pandemia del coronavirus. En su última aparición pública, volvió a criticar los protocolos de seguridad para evitar la propagación del covid y sostuvo que quienes se vacunan son víctimas de la “publicidad subliminal” de las empresas farmacéuticas en las redes sociales.



El intérprete de clásicos como "Layla", "Tears In Heaven" y "Cocaine" hizo la escandalosa afirmación en una entrevista en video con The Real Music Observer que fue subida en partes a YouTube desde la semana pasada. En el video, se le preguntó al artista sobre su decisión de colaboraron con Van Morrison, otro escéptico de las vacunas, en la canción "Stand and Deliver", que compara los protocolos sanitarios con la esclavitud.



“Cualquiera que fuera el memorándum, no me había llegado”, señaló Clapton. Y agregó: “Entonces me di cuenta de que realmente había un memorando: un tipo, Mattias Desmet, habló al respecto. Es genial, ya sabés, la teoría de la formación de hipnosis masiva. Y pude verlo, una vez que comencé a buscarlo”.



En este sentido, Clapton afirmó que vio esta teoría se cumplía “en todas partes”. Y detalló: “Y luego recordé haber visto pequeñas cosas en YouTube, que eran como publicidad subliminal. Ha estado ocurriendo durante mucho tiempo, esa cosa de ‘no serás dueño de nada y serás infeliz’”.



El célebre guitarrista parecía estar refiriéndose a un concepto promovido por Desmet, profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent en Bélgica. Una teoría ampliamente desacreditada que sugiere que las personas han sido “hipnotizadas” para creer las ideas principales sobre el covid, como los procedimientos de prueba y las vacunas. El término ganó impulso después de que el Dr. Robert Malone, otro escéptico vocal de las vacunas contra el covid, lo discutiera en un episodio del podcast The Joe Rogan Experience que se emitió el mes pasado.



Más adelante en la entrevista, Clapton criticó a los medios por perpetuar lo que describió como “tráfico completamente unidireccional sobre seguir órdenes y obediencia” e insinuó que había canalizado sus frustraciones en la música. Además de "Stand and Deliver", lanzó un himno contra la vacunación, "This Has Gotta Stop", en agosto del año pasado.



“Estos tipos que estaban en el poder realmente comenzaron a enojarme, pero yo tenía una herramienta”, explicó en referencia a la música. Y agregó: “Tenía un llamado y puedo hacer uso de eso, así que me puse a ello y comencé a escribir”. Clapton, de 76 años, comenzó a criticar las vacunas contra el Covid-19 después de describir las supuestas consecuencias malas para la salud al recibir la inyección de AstraZeneca en 2021.