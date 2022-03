Enrique Pinti y la estafa con su enfermedad que casi lo llevó a la quiebra

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mundo del espectáculo está de luto con la muerte, este domingo a los 82 años, del capocómico Enrique Pinti. El humorista detrás de Salsa criolla tenía diabetes y problemas circulatorios en sus piernas. En 2019, el actor había declarado que sentía que el agua le llegaba al cuello y que no podía pagar la insulina para tratar su diabetes.

“Me asusta, no cuando me llegan las boletas de luz y el gas. Yo tengo una prepaga buena, que yo saqué en el año 83 y tengo el mejor plan; me llegaron 39 mil pesos más la insulina que uso. Me sale 36 mil pesos por mes”. Cuando sus dichos generaron repercusión porque el medicamento lo brinda gratuitamente el Estado, el actor aclaró que había sido engañado por un empleado de la prepaga.



“A raíz de todo este escándalo a la gente se le despertó una cosa impresionante. Días atrás un viejito fue al hall del Multiteatro con un paquete [de insulina] y me dijo: ´Vengo de Lanús, esta es mía, pero como me la dan gratis me sobra´. A mí se me estrujó el corazón y le dije: ´Quédese tranquilo, no´”, contó en el programa de América, Intrusos.



“Me estaban caminando. Durante tres años me caminaron y ahora me la van a dar gratis. La medicación es gratuita para todo el mundo, que no te digan que es importada porque eso no existe. No creo que me devuelvan toda esa plata que pagué”, contó.