El elogio de Marcelo Tinelli: "Admiro profundamente a Pepe Mujica"

Marcelo Tinelli finalizó el ciclo 2021 de Showmatch con niveles de audiencia y repercusión por debajo de otros años y de lo esperado por el comunicador.

En entrevista con el programa "El run run del espectáculo" (Crónica TV), Tinelli se refirió al año especial para el país y para su programa en un tiempo marcado por la pandemia de coronavirus.

Consultado por la situación política de su país, el conductor llamó a terminar con las divisiones. "La gente quiere unidad. Hay que terminar con la rosca política", comentó para luego deslizar una elogio al expresidente uruguayo José Mujica.

Lío Pecoraro le preguntó por el acto del Día de la democracia del viernes, a donde fueron invitados Lula Da Silva (Brasil) y Mujica.

"No vi el acto. Porque estuve trabajando todo el día. Desde muy temprano estuve en el programa y no me conecté con lo que hicieron. Solamente vi una foto. Creo que lo vi a Lula, a Pepe Mujica, a quien admiro profundamente, y la vi a la expresidenta", dijo.

La entrevista siguió luego por otros temas de actualidad, como la despedida del senador Esteban Bullrich, quien dejó el Congreso por padecer ELA.



Tinelli confirmó que en 2022 volverá a la pantalla aunque no será antes de junio. Dijo que está viendo nuevos formatos. "No sabemos qué vamos a hacer... Vamos a hacer un reality pero tenemos muchas pruebas por delante", dijo y no descartó que sea el final del Bailando.

Mirá el video (el comentario sobre Mujica se produce en el minuto 16:30).