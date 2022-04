Ellen DeGeneres se despidió de su show y dejó este mensaje en las redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La comediante Ellen DeGeneres, gracias a su simpático programa de televisión The Ellen Show, se convirtió en una de las conductoras más conocidas de la industria.

Además de convertirse en una de las mujeres más influyentes de la televisión, y en una de las que tenía mejor sueldo, Ellen recibió el Globo de Oro (antes de que el premio perdiera su brillo) por sus contribuciones sobresalientes a la pantalla. También recibió la Medalla Presidencial de la Libertad que le otorgó el entonces presidente Barack Obama; además, el Centro Kennedy le otorgó un reconocimiento por las Artes Escénicas, y antes había recibido el premio Mark Twain al humor, en 2012.

Pero toda esa imagen cambió apenas iniciada la pandemia, cuando comenzaron a surgir declaraciones de trabajadores del programa que hablaban de clima tóxico y malos tratos de parte de la figura central. Si bien se defendió de esas acusaciones, también anunció que se iba a despedir de su programa aunque asegurando que no era por las denuncias, sino porque necesitaba encontrar un nuevo desafío creativo.

Así, en mayo de 2021, anunció que terminaría su programa, uno de los más vistos de la televisión de Estados Unidos. Al final, casi un año después, este jueves, Ellen DeGeneres grabó el último programa y dejó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

"Hoy grabamos el episodio final de The Ellen Show que se transmitirá el 26 de mayo. Cuando comenzamos este show, en 2003, el iPhone no existía. Las redes sociales no existían. El matrimonio homosexual no era legal. Vimos cómo cambiaba el mundo, a veces para mejor, a veces no. Pero pase lo que pase, mi objetivo siempre fue que el programa fuera un lugar donde todos pudiéramos reunirnos y reír durante una hora. Ser invitado a sus vidas ha sido el mayor privilegio de mi vida y me ha brindado una alegría increíble. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias", publicó Ellen.

El mensaje de Instagram ya lleva más de 300.000 "likes" y muchos comentarios de apoyo a la conductora que, como anunció, buscará nuevos desafíos artísticos para regresar en el futuro.