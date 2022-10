La dura respuesta de Nacho Álvarez a Pablo Duggan: "Para mí perdió credibilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ignacio Álvarez respondió este lunes a Pablo Duggan, el periodista argentino que había sido corresponsal de Las cosas en su sitio por 12 años hasta que Álvarez resolvió su cese a mediados de 2019. "Me echó como a un perro", consideró el periodista argentino en una entrevista con Sábado Show este sábado.

El conductor de La pecera (Azul FM) reafirmó que efectivamente la desvinculación de Duggan tuvo que ver con "el cambio de pensamiento" del corresponsal respecto a la realidad argentina.

"Un corresponsal tiene que tener credibilidad y para mí la perdió", estimó Álvarez.

Pablo Duggan, periodista de C5N y Radio 10.

Relató que tanto para él como para la audiencia fue llamativo el cambio de Duggan. "Hubo un cambio que no supe entender... Nos empezó a hacer ruido a mí y a oyentes del programa fue que en determinado momento Duggan, que había hablado pestes de Cristina, con el caso de Lázaro Báez o de los bolsos y una cantidad de hechos de corrupción, de un día para el otro empezó a relativizar esas cosas y a defender a Cristina", explicó Álvarez.

Luego recreó, según su versión, el planteo que le hizo a Duggan para la desvinculación. "Yo no es que tenga un programa contigo. Creo que vos tenés un problema contigo mismo. ¿Cómo se concilia el Duggan de ahora con el de hace unos meses o hace unos años? Creo que lo mejor es que cortemos el vínculo", le habría dicho. "Si eso es echar como un perro alguien, que me lo digan", añadió.

Ignacio Álvarez luego puso al aire mensajes de Duggan de los años 2020 y 2021, posteriores a la desvinculación donde lo trata de "querido" y le habla en términos cordiales.

En Sábado Show, Duggan estimó que había sido despedido por sus "opiniones". Entonces Álvarez relativizó: "No importa lo que piense o vote. Mi mano derecha en la TV es de izquierda. Vota la Frente Amplio, canta en murga y es en quien más deposito mi confianza periodística y profesional. Lo que me interesa es cómo laburás como periodista. Eso me llevó a prescindir de los servicios de Pablo Duggan. El tema es profesionalmente como te comportás".