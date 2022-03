El descargo del rapero Hache Souza tras ser acusado de abuso sexual: "Soy inocente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana salió a la luz una denuncia anónima y pública de abuso sexual contra Leandro "Hache" Souza, rapero uruguayo e integrante del colectivo Los Buenos Modales que, tras la viralización de estas acusaciones, anunció la separación del grupo.

A través de una cuenta de Instagram llamada Varones Uruguay 2, que se presenta como "un espacio de escucha y apoyo" y difunde testimonios de chicas que vivieron experiencias violentas, se compartió el relato de una mujer que aseguraba haber sido violada por Souza.

Dos días después y luego de que aparecieran otros mensajes con relatos abusivos, que lo involucraban a él y a otros de sus colegas, Hache hizo un extenso descargo en sus redes sociales. Allí se refirió al hecho de público conocimiento, ofreció disculpas por comportamientos del pasado y aseguró: "Estoy tranquilo porque soy inocente".

"Como saben, estos días mi nombre apareció en un escrache anónimo sobre violencia sexual. Por la trascendencia que tomó y lo grave del tema, escribo esto que siento que tengo que publicar. En primer lugar, el acto de violencia sexual del que se me acusa no sucedió. Además, en todo momento de la noche, lo que sí sucedió fue con consentimiento explícito y sostenido y con protección", manifestó.

"Quiero hacer énfasis en esto: el episodio que se relata supuestamente después de haberse quedado a dormir en mi casa nunca sucedió, y hay pruebas que respaldan lo que estoy diciendo. Yo estoy tranquilo porque soy inocente", asegura Souza en su texto.

"Quiero mantener el anonimato de la involucrada, respetando su decisión de permanecer anónima, pero pido de corazón que haga la denuncia ante la Justicia, que es el lugar apropiado y con garantías para que demos nuestras versiones, se presenten las pruebas y testigos que revelan inconsistencias en el relato y aclaremos la situación. Soy consciente de que incluso pasando esta instancia, muchas personas podrán o no creerme", sigue en redes.

"También quiero hacerme plenamente responsable de las actitudes machistas que tuve en el pasado. Estos días he tenido conversaciones muy largas con mujeres con las que me he relacionado, que me ayudaron a cuestionarme lo aprendido en una cultura patriarcal de la que no soy ajeno. Y le pido sinceramente perdón también a aquellas que no tuvieron oportunidad o no pudieron decírmelo. Estoy abierto al diálogo y sobre todo a aprender y reaprender", continúa su reflexión.

"Le quiero agradecer especialmente a las mujeres que me han estado ayudando a entender y repensar mis actitudes. También lamento el daño que esto ocasiona a mi familia por la forma en que se manejó. Quiero poder dar el resto de mi versión ante la justicia para poder rendir cuentas como corresponde y probar mi inocencia donde corresponde", cierra.

Además de integrar el colectivo Los Buenos Modales, hasta ahora Souza desarrolló una de las carreras más interesantes del nuevo rap local. Fue campeón nacional de freestyle, en 2014 lanzó un disco solista muy celebrado para el género, Primavera en la Antártida, y el año pasado lanzó Índigo junto al productor BNT.

Como solista también hizo colaboraciones con Cardellino, otro cancionista local que en redes sociales ha recibido acusaciones de violencia de género.

En la denuncia compartida en redes sociales, una mujer aseguró que en noviembre de 2021 salió con Souza y vivió dos experiencias de violencia sexual. "Hago público mi testimonio porque no quiero que ninguna piba viva esto", expresa en su mensaje.