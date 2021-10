Demi Lovato sobre los extraterrestres: "Llamarlos 'aliens' es despectivo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante y actriz Demi Lovato es noticia, no por el lanzamiento de un nuevo material sino por una declaración que se dio a conocer en las últimas horas, y que llamó mucho la atención.

Todo ocurrió a partir de su serie documental Unidentified with Demi Lovato, que se transmite por la plataforma Peacock (no disponible en Uruguay) y en la que aborda la cuestión de la vida extraterrestre.

Con la excusa de ese trabajo, Lovato dio una entrevista al sitio Pedestrian, y preguntada acerca de qué preconceptos sobre posibles seres de otros planetas le molestan, dijo: "Creo que lo que me molesta es eso de que son dañinos o que vendrán y se apoderarán del planeta".



Luego siguió: "Realmente creo que si hubiera algo ahí fuera que quisiera hacernos eso (daño), ya habría ocurrido. Pero creo que tenemos que dejar de llamarlos ‘alien’ porque este es un término despectivo para cualquier cosa. Por eso me gusta llamarlos E.T.".



Más adelante, la ex chica Disney declaró, con optimismo: "Creo que el mundo se está convirtiendo en un lugar más abierto. Lentamente, pero con seguridad, creo que estamos progresando. Y poco a poco lo estamos consiguiendo. Pero, ya sabes, ¡cualquier progreso es un progreso!".

En Estados Unidos, la palabra "alien" tomó otras connotaciones en los últimos años, al ser usada por el ex presidente Donald Trump para referirse a las personas migrantes que llegaban al país sin documentación. El actual mandatario Joe Biden ha hecho énfasis en la necesidad de eliminar esa terminología para referirse a esta población.