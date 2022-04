La China Suárez se lanzó como cantante y asocian la letra a su affaire con Mauro Icardi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, China Suárez retomó su carrera musical con "El juego del amor", una canción grabada junto al cordobés Santi Celli. Según revelaron ambos desde una transmisión en vivo de Instagram, este es el inicio de una serie de lanzamientos que definirá el regreso de Suárez a la escena musical tras su exitoso paso por Casi Ángeles.



La unión de ambos artistas nació a principios de este año, cuando se encontraron para encarar el proyecto musical de La China. En medio de ese proceso surgió la idea de grabar "El juego del amor", que había quedado fuera de atte. Celli, el segundo álbum solista del ex músico de Salvapantallas.

“Venía escuchando a Santi hace un tiempito, luego me enteré de que además de cantar, escribía, componía y producía, así que dije: es él. Él era el empujón que necesitaba para animarme a empezar de nuevo con la música. Estaba muy perdida y escucharlo a él, empezar a probar cosas, me sacó todas las dudas. Ahí me propuso participar de su canción, me tiré de cabeza", explicó la actriz tras el lanzamiento.

"El juego del amor", que cuenta con la producción de Ale Sergi y Cachorro López, tuvo un cálido recibimiento de los fanáticos de la actriz. Para el mediodía del viernes —o sea, a poco más de 12 horas de su lanzamiento—, el videoclip dirigido por Niko Sedano ya acumulaba 250 mil reproducciones en YouTube.

A pesar de que la canción fue compuesta por Celli, no tardaron en surgir especulaciones sobre el mensaje oculto que Suárez le estaría enviando a Mauro Icardi a través de la letra. "Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, fuimos inocentes en el juego del amor. Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, ya no hay mas valientes en el juego del amor", canta la actriz en el estribillo.

Los comentarios de los que estaban escuchando su estreno en vivo no tardaron en llegar. "Para Icardi que lo escucha escondido en el baño" o "¿Cuándo aparece Icardi?" fueron solo algunos.

Como si eso fuera poco, en la segunda estrofa que canta Suárez, se escucha: "Sobran las razones, faltan los motivos, ¿cuánto va a pasar hasta que estés conmigo? ¿Cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo des vuelta, que lo resuelvas, que vengas a dormir? Sobran los motivos, faltan las razones, ¿cuánto va a pasar hasta que te enamore? No me mandes un sicario, no es necesario, yo ya morí por ti".

Mirá el videoclip de "El juego del amor":