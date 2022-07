Camila Rajchman deja "Desayunos informales": "Me pone retriste"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Camila Rajchman sorprendió con un anuncio en redes sociales. Este viernes será su último día en Desayunos informales, el magazine de Teledoce, al que pertenece desde hace cinco años.

"Me cuesta un montón decirlo", confesó en Instagram a través de un video. "Por más que fue una decisión recontra meditada y evaluada, no deja de doler porque fueron cinco años de trabajo en un lugar divino y privilegiado, y me pone re triste”, añadió.

La comunicadora, que se desempeña en los móviles de la segunda mañana del programa, se despedirá este viernes.

Rajchman forma parte de otros proyectos en Teledoce, entre ellos la coconducción de El último pasajero y además, como notera en ¿Quién es la máscara?