Cacho Fontana murió sin saber que la madre de sus hijas había fallecido el fin de semana

La noticia del fallecimiento de Cacho Fontana sacudió ayer al espectáculo argentino, no solo por la trascendencia del comunicador y locutor, sino porque su muerte se dio justo dos días después que la de su exesposa, la exmodelo Liliana Caldini.

Ayer, tras salir de la residencia donde Fontana vivió sus últimos años, su hija Antonella reveló que el hombre no llegó a enterarse de la partida de Caldini. “Estábamos esperando decírselo porque pensamos que le podía afectar”, confesó en breves declaraciones a la prensa.

Asimismo, Antonella declaró: “Lo único que les quiero decir es que a papá lo vamos a cremar, como él quería, y a mi mamá la vamos a velar. No sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo. Estoy haciendo todo esto con mi hermana. No tengo más nada para decir”.

Antes de retirarse del lugar, aseguró que la muerte de Cacho Fontana fue inesperada y que toda la familia está destrozada. “Era un desenlace que iba a ocurrir en algún momento pero con lo de mi mamá como que...”, dijo la mujer, emocionalmente quebrada.

Fontana, nacido Norberto Palese, fue un hombre de radio y de los medios y marcó una forma de comunicar en Argentina, por lo que dejó una huella fundamental para varias generaciones.

Ayer, su colega Óscar González Oro declaró: “Cuando murió Liliana pensé inmediatamente en la muerte de Cacho, porque si alguien estuvo al lado de él hasta el último minuto fue Liliana. Y la pregunta fue: ‘¿quién se lo dice?’ Fue la mujer que estuvo de su mano hasta el último momento”.

Fontana y Caldini estuvieron juntos durante 12 años, y tras la separación mantuvieron siempre un estrecho vínculo. Juntos tuvieron dos hijas gemelas, Antonella y Ludmila.