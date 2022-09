El aspecto irreconocible de la cantante Gwen Stefani que se volvió tendencia en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante Gwen Stefani, gracias a canciones junto a su banda No Doubt como "Don't Speak" o "It's my life" la convirtieron en ídolo de toda una generación que se crio escuchándola a mediados de los noventa.

El inicio de su carrea solista con hits como "Hollaback girl", "Rich girl" o "Underneath it all" demostró que también podía mantenerse en solitario.

Si bien su carrera no ha tenido grandes éxitos desde hace unos años, la artista no ha dejado de brillar gracias a su participación en el reality The Voice donde es jueza y coach. Fue en una gira promocional para este programa, que en Uruguay se podrá ver el 20 de setiembre a través del streaming Universal+ disponible en Nuevo Siglo, que llegó como invitada al Late Night show de Seth Meyers.

El detalle es que lejos de llamar la atención por la nueva temporada del reality de canto, que en esta temporada, la 22, suma a Camila Cabello como jurado, fue su irreconocible aspecto lo que se llevó las miradas y la convirtieron en tendencia en redes sociales.

La cantante, que en octubre cumplirá 53 años, se volvió tema de conversación en las redes sociales y los segmentos del programa se compartieron a través de Youtube, donde los usuarios comentaron sorprendidos la nueva apariencia de la cantante y esposa del cantante country Blake Shelton, quien también es jurado en The Voice.

Los internautas comentaron que la cantante había perdido su expresión y que se veía muy diferente, otros pedían que dejara de aplicarse rellenos.

No es la primera vez que Stefani ha estado en el centro de las críticas por su apariencia. En 2016, durante su aparición en el Carpool Karaoke, el conductor, James Corden le preguntó sin mucho preámbulo cómo hacía para verse más joven. Ella dijo que se debía a la relación con su marido, el cantante Blake Shelton. "Empecé a enamorarme y luego escribí un álbum entero sobre eso. ¡Ese ha sido mi 'lifting'!", dijo Stefani quien vuelve a llamar la atención por su apariencia.