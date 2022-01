Anahí Lange fue mamá: nació Ciro, el primer hijo de la comunicadora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La comunicadora Anahí Lange está de parabienes, ya que este viernes nació su primer hijo, Ciro, fruto de su relación con Sebastián Rebollo.

Así lo anunciaron sus compañeros de Algo contigo, el programa de Canal 4 del que es panelista. Gustavo Fernández Insúa, que está a cargo de la conducción por estos días en sustitución de Luis Alberto Carballo, reveló que el bebé había llegado al mundo a mediodía y mostró las primeras imágenes del pequeño.

"Welcome to the jungle, bienvenido a la jungla", comentó Fernández Insúa, que encontró al niño "igualito a Anahí". Y aseguró que "están todos perfectos, están todos fantásticos".

La propia Lange compartió a través de redes sociales una primera postal de Ciro, un primer plano del puño cerrado que dejaba ver, más atrás y fuera de foco, la cara del bebé. "Hola mundo", escribió.

En las últimas semanas, la panelista había contado que iba a hacer el trabajo de parto en su casa y que iba a irse al hospital bien avanzado ese proceso. Había adelantado, también, que al momento del parto la acompañarían su novio, el actor Sebastián Rebollo, y su doula.

Lange también es parte de Día a día, el magazine de VTV.