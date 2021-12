Spotify: ¿cuáles fueron las canciones y los artistas más escuchados de 2021 en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A inicios de diciembre, Spotify —la plataforma de streaming más escuchada del mundo— lanzó su ya clásica propuesta Spotify Wrapped, que reúne en playlists personalizadas a las canciones y los artistas más escuchados en el año por cada uno de sus usuarios. A su vez, la plataforma publica datos sobre los artistas más populares en el mundo.

Semanas atrás se conoció que Bad Bunny fue el músico más escuchado del mundo en 2021 y logró repetir el hito que había alcanzado el año pasado. Por otra parte, se anunció que la canción más escuchada fue "Driver's Licence", de Olivia Rodrigo, la artista estadounidense de 18 años que también se coronó con el reconocimiento al álbum más popular por Sour, su debut. La lista completa está disponible acá.

En el caso de Uruguay, la plataforma reveló, a través de dos playlists, las canciones y los artistas más reproducidas durante todo el año. Y el resultado sorprende.



El primer puesto de los temas más populares fue "Miénteme", la colaboración entre Tini y María Becerra, que se convirtió en uno de los mayores éxitos del Río de la Plata. Acumula casi 295 millones de reproducciones en la plataforma.

El Top 3 se completa con otras dos colaboraciones: "Bandido", de Myke Towers y Juhn; y "Qué más pues?", grabado por J Balvin y María Becerra. Con dos canciones en el Top 3, la argentina se consolida como uno de los fenómenos musicales del 2021.

El top 15 de los temas más escuchados del año en Spotify, quedó de la siguiente manera:

1 - "Miénteme" - Tini y María Bercerra

2 - "Bandido" - Myke Towers y Juhn

3 - "Qué más pues?" - J Balvin y María Becerra

​4 - "Todo de ti" - Rauw Alejandro

5 - "Hecha pa' mí" - Boza

6 - "No me conocen (Remix)" - Bandido, Duki, Rei, Tiago PZK

​7 - "DÁKITI" - Bad Bunny y Jhay Cortez

8 - "Pareja del año" - Sebastián Yatra y Myke Towers

9 - "2:50 (Remix") - MYA, Duki y Tini

​10 - "La noche de anoche" - Bad Bunny y Rosalía

11 - "Yonaguni" - Bad Bunny

12 - "Entre nosotros" - Tiago PZK y Lit Kilah

13 - "Si me tomo una cerveza" - Migrantes y Alico

14 - "L-Gante: RKT Sessions 1" - Papu DJ y L-Gante

15 - "L-Gante: BZRP Music Sessions Vol. 38" - Bizarrap y L-Gante

En la lista, conformada por 50 canciones, las únicas dos presencias uruguayas están ubicadas en los puestos 31 y 48, respectivamente. Se trata de "Bésame", de El Reja y Lira; y de "Bonita", también de El Reja, junto a Agustín Casanova y The La Planta.

spotify Los artistas más escuchados en Uruguay en 2021

La lista de los artistas más escuchados de Spotify en Uruguay durante el año está encabeza por el puertorriqueño Rauw Alejandro, cuya canción "Todo de ti" fue una de las más escuchadas en las radios locales durante el 2021. el Top 3 se completa con Bad Bunny, que fue el artista más popular de la plataforma; y Duki, que fue el artista argentino más escuchado en el mundo.

El top 15 de los artistas más populares del año en Uruguay, quedó de la siguiente manera:

1 - Rauw Alejandro

2 - Bad Bunny

3 - Duki

4 - Myke Towers

5 - J Balvin

6 - María Becerra

7 - Bizarrap

8 - Camilo

9 - Sech

10 - L-Gante

11 - Ozuna

12 - Maluma

13 - The La Planta

14 - Anuel AA

15 - Tini

En la lista, conformada por 50 artistas, hay más presencias uruguayas que en la playlist de canciones. El músico local más popular fue The La Planta, que se ubicó en el puesto 15 y le sigue No Te Va Gustar en el 19. Más atrás, en el 26, llega La Vela Puerca; en el 36 está El Reja y en el 37, El Cuarteto de Nos. La lista se completa con Lucas Sugo, que quedó en el 46.