El regreso de Jaime Roos a los escenarios postergado por sexta vez: los detalles

Mediosiglo, el espectáculo que marcará el regreso de Jaime Roos a los escenarios, será reprogramado por sexta vez. Según informó El Observador y confirmó El País a través de fuentes de CAFO, los recitales pactados para el viernes 3 y el sábado 4 de diciembre deberán tener nuevas fechas.

La reprogramación se debe a que el martes 7 de diciembre se deberá jugar el campeón del Torneo Clausura o la primera posición de la Tabla Anual, posiciones que aún no están definidas. Y si bien todavía no se conoce qué cuadros disputarán el partido, sí se necesita utilizar el Centenario ese día. "Eso plantea un problema al productor, que deberá resolverlo, aunque no está directamente pedido que se suspendan los recitales", explicaron a El País desde CAFO.

El inconveniente radica en que se necesitan algunos días para desmontar el escenario donde se presentará Roos, y eso comprometería el desarrollo del partido del martes.

En julio, Roos postergó por quinta vez el día de su regreso a los escenarios. Estaban programados para el 26 de noviembre pero esa fecha coincidió con la final de la Conmebol. Así se habían pasado para el 3 y el 4 de diciembre.

Antes habían sido anunciados para el 21, 22, 23, 24, 26 y 27 de octubre en el Teatro de Verano. Originalmente estaban programados por agosto de 2020 con seis fechas en el Auditorio Adela Reta. Luego se habían pasado para abril de este año.

Por otra parte, fuentes de CAFO informaron a El País que los dos recitales de No Te Va Gustar en el Estadio Centenario, que se realizarán el sábado 11 y el domingo 12 de diciembre, no correrían riesgo de suspensión. "Si se deben jugar más partidos, pasaría a tomarse el régimen de locatario-visitante", explicaron. Por ejemplo, si Plaza Colonia y Peñarol se enfrentan, podrían jugar un partido en Colonia y otro en el Campeón del Siglo. "Y si se debe jugar un último partido, sería en el Centenario, pero después de los shows de No Te Va Gustar".