Premios Graffiti 2022: se anunciaron las nominaciones y No Te Va Gustar lidera la lista

Este jueves se anunciaron las nominaciones para la 20° edición de los Premios Graffiti a la música uruguaya. Son 41 candidaturas que se dividirán en dos ceremonias. La primera se celebrará el 16 de setiembre en el Centro Cultural Teatro Español (Durazno), mientras que la segunda se podrá ver el 11 de octubre en el Auditorio Nacional de Sodre.



La banda más nominada es No Te Va Gustar, que este año acumula siete candidaturas gracias a Luz, su décimo disco. Compite en las siguientes categorías: mejor video de larga duración por “Lejos de los focos” —que documenta la grabación del álbum—, videoclip por “Mi ausencia”, mejor álbum rock y mejor single rock por “Venganza”, grabado con la argentina Nicki Nicole. A su vez, están nominados a tema del año por “Josefina” y a álbum del año.



Emiliano Brancciari, además, acumula otras tres menciones. “Al pie del cerro”, que grabó junto a la banda La Marmita, compite por el Graffiti a tema del año y mejor single rock; mientras que “Nuestra huella”, junto a Dostrescinco, lo hace en el rubro de tema urbano.



Detrás de No Te Va Gustar se ubica Niña Lobo, con seis nominaciones; entre ellas, la de mejor disco por Lo que duró la vida de alguien y la de banda año. Con cinco menciones cada una, empatan Peyote Asesino y Gastón “Dino” Ciarlo. Este último, fallecido en noviembre a los 76 años, logró cuatro de sus menciones gracias a Dino y sus Ciarlobacterias, su disco póstumo. Ese trabajo, en el que se acompaña por dos de sus hijos, compite en la categoría más importante: la de álbum del año. Su otra mención es por En vivo en El Tartamudo.



Gastón "Dino" Ciarlo. Foto: Archivo

La lista de mayores nominaciones se completa con las cuatro de Laura Canoura, que participa con dos discos: Cantorcita, grabado a dúo con el guitarrista Carlos Gómez, y el trabajo en vivo Mujer en blanco y negro.



Al igual que el año pasado, la categoría de mejor artista nuevo cuenta con 10 propuestas. Se trata de Amigovio, Ángel, Camila Sapin, Charlie, El Color Ausente, Luis Angelero, Morón y los intensos, Nahual, Planetas invisibles y Viviana Ruiz.



A continuación, la lista completa de nominados:

Premios a entregar el 16 de setiembre en la Ceremonia de Lanzamiento

Centro Cultural Teatro Español de Durazno.

MEJOR DISEÑO DE ARTE:

​

Bajarse del lobo - Lobo Está? / Maginate Discos

Fuego lunar - Pepe Delay / IND

Isla de Encanta Vol.2 - Isla de Encanta / Little Butterfly // Bizarro

Línea de flotación - Beatriz Piñeyro Fernández / IND

Planta musical - Los Nuevos Creyentes / Little Butterfly

MEJOR LIBRO SOBRE MÚSICA URUGUAYA:



Casi Farsante Cancionero - Pedro Dalton / Estuario Editora

La historia de los Mockers ¿Eres un mod o un rocker? - Julio Montero / Esteban Hirschfeld / Ediciones B

Los bajos del candombe - Marcos Expósito y Nacho Mateu / IND

¿Quién dijo que no había poesía en el rocanrol? - Marcelo Rodríguez Arcidiaco / Perro Andaluz

Zurcidor / Eduardo Darnauchans - Fidel Sclavo / Estuario Editora



MEJOR VIDEO DE LARGA DURACIÓN:



Defensores de causas perdidas En Vivo en El Sodre - Agarrate Catalina / MMG

Lejos de los focos - No Te Va Gustar / Bizarro

Niquel en el Auditorio - Niquel / MMG

Porque todas las quiero cantar: Un homenaje a la canción rochense - Florencia Núñez / IND

Recital 40 años en vivo - Larbanois-Carrero / MMG



MEJOR VÍDEO CLIP PRESENTACIÓN / EN VIVO:



¿Dónde están?- Luciano Supervielle / IND

Ad Hoc Manifiesto - Juan Casanova / MMG

Bar Nacional - Cumbia Club ft. La Delio Valdez / IND

Flor de agua - Julieta Díaz y Diego Presa / Bizarro

Que pasa Uruguay? - Los Chanchos Salvajes / IND

MEJOR VÍDEO CLIP:



Dentro - Niña Lobo / IND

Es lo que hay - Peyote Asesino / Bizarro

Mi ausencia - No Te Va Gustar / Bizarro

Las miradas perdidas - Lali Gaspari / IND

Tocarte - Jorge Drexler & C Tangana / Sony Music Spain

Niña Lobo. Foto: Delfina Piaggio

MEJOR REEDICIÓN:



Alucinaciones en familia - Alucinaciones en familia / Little Butterfly // Paulino

Los Mockers - Los Mockers / Little Butterfly

Mecánica popular – Buitres / MMG

Nada de cosas raras - Alberto Wolf y Los Terapeutas / MMG

Visitantes - Zero / Bizarro



MEJOR EDICIÓN ESPECIAL:



Grandes éxitos - Marama / MMG

Isla de Encanta Vol.2 - Isla de Encanta / Little Butterfly // Bizarro

La teoría de los vidrios rotos (Banda Sonora Original) - Franny Glass / Bizarro

Manifiesto (Disco tributo a Trotsky Vengaran) - Artistas Varios / IND

Solo en busca de un lugar - Homenaje a Los Estómagos - Artistas Varios / Little Butterfly // Bizarro

MEJOR ÁLBUM DE INSPIRACIÓN RELIGIOSA:



Cuando mis ojos pudieron ver - Martín Salate/ La Colina

Gritar - Banda Poca Cosa / PM Music

No dudes más - Matías Espinosa / IND

Portal salvaje - Pablo de la Rosa / IND

Sobre el cielo azul - Pablo Ortiz Jr / IND



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL:



De upas y trotecitos - Gabriela Mirza y Santiago da Rosa / IND

Las aventuras de Tío Mati y Vale - Tío Mati / MMG

Música para aprender Vol. I - Villazul / Bizarro

Musiquero - Facundo García / IND



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL:



Épisode - Luciano Supervielle / Little Butterfly

Épocas - Francisco Fattoruso / MMG

Recorriendo Uruguay - Hugo Fattoruso / MMG

Retazos de mar y viento - Los Músicos Invisibles / Perro Andaluz

Tararira - Sebastián Firpo / IND

Hugo Fattoruso Foto: Leonardo Mainé

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ:



Álvaro Genta Trío - Álvaro Genta Trío / IND

Homenaje a Paul Motian - Jazz Cuarteto / IND

Nuevo Ha Dúo - Hugo Fattoruso / Albana Barrocas / MMG

Si me voy a dormir - Maxi Nathan / Direct Music Collective

Suite Mercedaria - Felipe Ahunchain / IND

MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE:



Canciones que cuentan - Tantomán / Orión

Con acordeón, de mi lugar - Victor Amaral Portela / Ayuí

Coplas del mar - Joaquín Peñagaricano / Orión

Guitarreros - Guitarreros / Música de la Tierra

Mujer - Copla Alta / MMG



MEJOR ÁLBUM DE TANGO:



Amores nuevos / Morgare Mastra - Gabriela Morgare / IND

Casi todo - Mira la Rama / IND

Linya - Camiletti Breventano / IND

Nueve puertos - Natalia Bolani / IND

Sentir - Rosana Nipoli / Sondor

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE:



Alambres riddim - Soultura / Lion Shadow

Alerta mundial - Booom Plan / IND

Don't give up - RastaSoul / IND

Todo de nuevo - La Nesta / IND



MEJOR ÁLBUM EN VIVO:



Cuarteto Montevideano - Cuarteto Montevideano / MMG

En vivo en el Auditorio - Níquel / MMG

En vivo en El Tartamudo Disco 1 - Dino / MMG

Juntos MMG Sessions - Chole Giannotti / MMG

Mujer en blanco y negro - Laura Canoura / MMG



Chole Gianotti. Foto: Difusión.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN URBANA:



Acústico - Nahual / IND

Cantorcita - Laura Canoura / MMG

El lugar - Kuropa / Bizarro

Esta podría ser la señal - Papina De Palma / IND

Marimorena - Patricia Robaina / Ayuí

MEJOR ÁLBUM DE CANDOMBE FUSIÓN:



35 años candombeando - Tribu de Rosa Luna / Tribu Banda

Conecta - Diego Janssen / IND

Equidistante - Damián Gularte / Tambora

La penúltima - Cucú Rapé / Uruguay Musical

Prístino - Darío Píriz / Sondor

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL:



Alto impacto - Sonora Palacio / MMG

No puede parar - La Kematutti / IND

Nuestra esencia - La Decana / Sondor

Tiempos de cambio - Javier Pacheco / MMG

Volvió una noche - Cumbia Club / IND



MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP:



Buena suerte - Zalo Solo / Pure Class Music

Los vagabundos del drama - Bruno Cammá y Gabino Suanes / Pure Class Music

Oriental 34 - AVR & CHN / Little Butterfly

Serial - Peyote Asesino / / Bizarro

Vice City - Los Buenos Modales / Pure Class Music

Peyote Asesino. Foto: Matilde Campodónico.

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA:



Ciclos - Par - Nacho Adda / IND

Digital freedom (Libertad digital) - Gabriel Markarian / IND

Gema - Salvamento / Feel de agua

Otro día más... (Remixes) - Eros White / IND

Turú Dorōm - Turú Dorōm / Little Butterfly

MEJOR ÁLBUM DE METAL Y HARD ROCK:



III - Apneuma / Sondor

Cruz del sur - Crepar / IND

Onírico - Proyecto Bifröst / Bizarro

Quimera - Perfectos Desconocidos / IND

Rules - Los Cueritos / IND

MEJOR ÁLBUM DE ROCK ALTERNATIVO:



El agujero - Morón y Los Intensos / IND

Emperatriz - Mínima / IND

La colección infinita - Iván & los Terribles / IND

Lo que duró la vida de alguien - Niña Lobo / IND

Planta musical - Los Nuevos Creyentes / Little Butterfly

Los Nuevos Creyentes 2021. Foto: Palan Palan

MEJOR ÁLBUM DE POP ALTERNATIVO:



Al humo - Rodra / IND

Días de fuego y fantasmas - Diego González - / Bizarro

El revés de la sombra - Diego Presa y Julieta Díaz / Bizarro

Lejos - Luis Angelero / Bizarro

Si canto es porque puedo - Bárbara Jorcin / Little Butterfly

MEJOR ÁLBUM PUNK:



Breves días en la nación bastarda - La Sangre de Verónika / Sondor

El momento - Walkmans / Sondor

Los Chanchos Salvajes - Los Chanchos Salvajes / IND

Siempre fue así - Blisters / IND

Top secret - Agente 86 / Bizarro



MEJOR ÁLBUM POP:



Estoy bien - Bauti Mascia / IND

Eternos misterios - Diego Drexler / Ayuí

Funkaleidoscopodelic - Croupier Funk / IND

Magnetismos - Camila Sapin / IND

Volver a la luna - UFA / MMG



Camila Sapin. Foto: Bruno Bonilla.

MEJOR ÁLBUM ROCK:



Dino y sus Ciarlobacterias - Gastón Ciarlo "Dino" / Little Butterfly

Doble ilusión - El Gavilán / IND

Luz - No Te Va Gustar / Bizarro

Rock ´n Roll premium - Nico Barcia & Tito Sónico / IND

Tiempos - Rojo Tres / MMG

Premios a entregar el 11 de octubre en la XX Ceremonia de Entrega

de Premios Graffiti en el Auditorio Nacional Adela Reta.



MEJOR SINGLE DE MÚSICA ELECTRÓNICA:



Aguaviva - Walas ft. Alejandro Ferradás / IND

Brillante oscuridad - Fernando Picón / Surbeats

District 11 - Daniel Anselmi ft. MC Obesandjo / IND

Estación 40 (en vivo) - Murga Contrafarsa & Luciano Supervielle / Ayuí

Milonga de Palermo - Los Bosques / Acrylic



MEJOR SINGLE DE MÚSICA URBANA:



4 días - Arquero / Bizarro

24 - Stefano Mac / IND

A la gente le dice que no - Jotape ft Peke 77, The La Planta, Gian, Franux, Yannick, Cg / IND

Nuestra Huella - Dostrescinco ft. Emiliano Brancciari / Pure Class Music

Otra liga - Los Buenos Modales / Pure Class Music



Diego Arquero. Foto: Leonardo Mainé

MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA POPULAR URUGUAYA:



Contradicción - Tabaré Cardozo / Jorge Nasser / MMG

Canta un país - Anita Valiente ft. Ballet Folklórico Aborigen / Sondor

El lugar - Kuropa / Bizarro

Falso hippie - Diego Matturro / Bizarro

La guerrilla de la Concordia - Jorge Drexler / Sony Music Spain

MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA TROPICAL:



Andáte - Mariano Bermúdez / Luana / MMG

De callados - Matías Valdez / Martín Piña / MMG

Lo que tenías conmigo - Vanesa Britos / MMG

Qué tiene la noche - Carlos "Chacho" Ramos / MMG

Volvió una noche - Cumbia Club / IND



MEJOR SINGLE POP:



11 con once - Meri Deal / Warner Music Mexico

Amigue Remix - Tav lust ft Luana, Clipper, Cami Raj, Lu Canepa / IND

El manual Remix - The La Planta + Migrantes + El Polaco / TLP

No quiero verte - Marama / Hernán & La Champion´s Liga / MMG

Una contigo - Camila Sapin ft. Alfonsina / IND



Meri Deal. Foto: Warner.

MEJOR SINGLE ROCK:



Al pie del Cerro - La Marmita Ft. Emiliano Brancciari / MMG

Artista - Diego Matturro / Bizarro

Dentro - Niña Lobo / IND

Venganza - No Te Va Gustar con Nicki Nicole / Bizarro

Ya no hay tiempo - Snake / Bizarro



COMPOSITOR/A DEL AÑO:



Diego Kuropatwa - El lugar / Bizarro

Gastón Ciarlo Dino - Dino y sus ciarlobacterias / Little Butterfly

Julieta Díaz y Diego Presa - El revés de la sombra / Bizarro

Luis Angelero - Lejos / Bizarro

Papina de Palma - Esta podría ser la señal / IND



PRODUCTOR/A DEL AÑO:



Alejandro Ferradás - Dino y sus Ciarlobacterias - Gastón Ciarlo "Dino" / Little Butterfly

Diego Janssen - El lugar – Kuropa / Bizarro

Guillermo Berta - Lo que duró la vida de alguien - Niña Lobo / IND

Juan Campodónico - Serial - Peyote Asesino / Bizarro

Laura Canoura - Cantorcita - Laura Canoura / MMG



Juan Campodónico. Foto: Tamara Corts.

MEJOR ARTISTA NUEVO:



Amigovio - Amigovio / IND

Ángel - 19 21 / IND

Camila Sapin - Magnetismos / IND

Charlie - Cráneo / Púrpura

El Color Ausente - El Color Ausente / IND

Luis Angelero - Lejos / Bizarro

Morón y Los Intensos - El agujero / IND

Nahual - Acústico / IND

Planetas Invisibles - Corriendo los relojes / IND

Viviana Ruiz - Madreselva / Ayuí

BANDA DEL AÑO:



Nico Barcia & Tito Sónico - Rock ´n Roll premium / IND

Níquel - En vivo en el Auditorio / MMG

No Te Va Gustar – Luz / Bizarro

Niña Lobo - Lo que duró la vida de alguien / IND

Peyote Asesino - Serial / Bizarro

Niquel en el Auditorio Nacional del Sodre. Foto: Francisco Flores.

SOLISTA MASCULINO DEL AÑO:



Días de fuego y fantasmas - Diego González / Bizarro

El Gavilán - Doble ilusión / IND

Kuropa - El lugar / Bizarro

Luciano Supervielle - Épisode / Little Butterfly

Luis Angelero - Lejos / Bizarro



SOLISTA FEMENINA DEL AÑO:



Camila Sapin – Magnetismos / IND

Lucía Severino - Una / IND

Laura Canoura – Cantorcita / MMG

Papina De Palma - Esta podría ser la señal / IND

Patricia Robaina - Marimorena / Ayuí



Papina de Palma. Foto: Leonardo Mainé

MEJOR EP:



Guitarras amigas - Jorge Nasser / Milongas Extremas / MMG

Hola, Santi - Santi Mostaffa / Bizarro

Impuntual – Boni / IND

Los límites del sueño - Sofía y sus Paracaídas / IND

Una (Cuarto capítulo) - Lucía Severino / IND



TEMA DEL AÑO:



Ad Hoc Manifesto - Juan Casanova / MMG

Al pie del cerro - La Marmita ft. Emiliano Brancciari / MMG

Consuelo para una mujer dormida - Papina de Palma / IND

Indiferente - Cadáveres Ilustres / IND

Josefina - No Te Va Gustar / Bizarro

ÁLBUM DEL AÑO:



Dino y sus Ciarlobacterias - Gastón Ciarlo "Dino" / Little Butterfly

El lugar - Kuropa / Bizarro

Lo que duró la vida de alguien - Niña Lobo / IND

Luz - No Te Va Gustar / Bizarro

Serial - Peyote Asesino / Bizarro