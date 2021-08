Murió Charlie Watts, el baterista de Rolling Stones, a los 80 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El músico Charlie Watts, mundialmente conocido por ser el baterista de los Rolling Stones, falleció este martes a los 80 años. La noticia fue confirmada por su representante y publicistas a la prensa internacional.

"Es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts. Falleció pacíficamente en un hospital de Londres, hoy más temprano, rodeado de su familia", señala el comunicado difundido por su vocero y recogido en las redes de los Stones.

"Charlie fue un querido esposo, padre y abuelo y también, como miembro de los Rolling Stones, uno de los grandes bateristas de su generación. Pedimos amablemente que la privacidad de su familia, miembros de la banda y amigos cercanos sea respetada en este difícil momento", finaliza.

Watts se había bajado de la gira que los Rolling Stones tenían pactada para este año, por un problema de salud del que no se habían dado más detalles. Se informó, en su momento, que se había sometido a una operación.



En el comunicado oficial difundido a principios de agosto, se había señalado que "nadie vio que esto podía pasar", y el propio músico admitía que le "llevaría un tiempo" recuperarse para volver a tocar.



Nacido Charles Robert Watts el 2 de junio de 1941 en Londres, Charlie se unió a los Rolling Stones en 1963 y nunca más se bajó. Cultivó un perfil mucho más bajo y recatado que el de sus compañeros de banda Mick Jagger y Keith Richards, e incluso que de Ron Wood.

Comenzó a tocar la batería de adolescente y su verdadero amor musical siempre fue el jazz. Eso marcó su forma de tocar y le dio un sello distintivo con el que enriqueció el enorme repertorio de los Stones y, sobre todo, sus shows en vivo.



Dijo que cuando se sumó a los Rolling fue como aceptar una propuesta de trabajo más, ya que estaba en otros tres grupos. Al final, le dedicaría su vida al proyecto con el que en 2016 se presentó en el Estadio Centenario. Fue su única visita a Uruguay.

Los Rolling Stones en su arribo a Uruguay, 2016. Foto: Archivo El País.

A los Stones también les dio sus dotes de diseñador gráfico, una profesión que ejerció antes de volcarse cien por ciento a la música. Junto con Mick Jagger, le dio forma a los diseños de varias de las giras del grupo, y además se encargó de un par de tapas de discos, Between the Buttons y el en vivo Get Yer Ya Ya’s Out!.



En paralelo, Watts despuntó su vicio con el jazz en proyectos personales como The Charlie Watts Orchestra y The Charlie Watts Quintet.



En 1964 se casó con Shirley Ann Shepherd, quien sería su compañera de toda la vida. Tenían una hija, Seraphina, y una nieta, Charlotte. Sin romances escandalosos como los que sí vivieron sus compañeros de banda, el baterista no pudo escaparle a las adicciones.



Entre las décadas de 1970 y 1980 tuvo algunos problemas con el consumo de heroína y de alcohol, que según contó llegaron a dificultarle el trabajo en tiempos de la grabación del disco Some Girls. Luego abandonó hasta el tabaco, y en 2004 le ganó a un cáncer de garganta por el que debió someterse a radioterapia.

Fiel a un estilo de vestir muy clásico, era reconocido por una elegancia que también se trasladaba a su toque de batería. Un par de anécdotas son la excepción a la regla de su temperamento calmo, como una discusión que protagonizó con Jagger en los ochenta, en la que el frontman le preguntó, via llamada telefónica en plena gira, dónde estaba su baterista. Furioso, Watts fue a buscarlo, lo golpeó y le dijo: "¡Nunca más vuelvas a llamarme tu baterista! ¡Vos sos mi puto cantante!".

El músico se referiría a ese período de su vida como una crisis de mediana edad, en la que sintió que estaba a punto de perderlo todo.

"Charlie es el motor. No vamos a ningún lado sin el motor", declaró alguna vez Ron Wood en referencia al rol central que ocupaba Watts en la banda. Concebido por todos los integrantes como el corazón rítmico de los Rolling, su importancia siempre fue exaltada desde la interna, mientras que él siempre se enfocó en la música que, al final, era su propio motor.