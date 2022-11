MTV EMA 2022: Taylor Swift llegó de sorpresa  a la ceremonia y arrasó con los premios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Como si fuera un ciclón que llega sin anunciar, la cantante Taylor Swift irrumpió por sorpresa en los premios MTV Europe Music Awards (EMA) 2022 para sacudir una gala inicialmente de perfil bajo y llevarse cuatro de los seis premios a los que aspiraba.

Ante una lista de invitados plagada de artistas emergentes y mediáticamente poco rutilantes salvo contadas excepciones como la de Muse, la edición número 29 celebrada el domingo en el PSD Dome Bank de Düsseldorf (Alemania) llamaba la atención que ninguno de los principales nominados confirmase su asistencia.

Entre ellos estaban el fenómeno Harry Styles (aspirante en siete categorías, de las que finalmente solo ha materializado las de "mejor directo" y "mejor artista británico") o la estadounidense Nicki Minaj (quien se ha hecho con dos de cinco, "mejor canción" por "Super Freaky Girl" y "mejor artista hip hop").

En esa lista de grandes candidatos también figuraba Rosalía, candidata a cinco EMAs, quien no acudió a la cita por encontrarse en Las Vegas.

La gran ganadora de la noche fue la autora de "Anti-hero". Fue una visita inesperada a la ciudad alemana situada a orillas del Rin, a la que llegó en avión privado horas antes del inicio de la gala. Hacía 10 años que Swift no acudía a los premios MTV de Europa.

Swift se quedó con los galardones a "mejor artista", "mejor artista pop", "mejor vídeo" y "mejor vídeo de larga duración", ambos por su versión de más 10 minutos del tema "All Too Well".

Los premios también se repartieron entre la presentadora, Rita Ora ("mejor look"), David Guetta, que fue el "mejor artista de electrónica" y también se llevó la "mejor colaboración" por "I'm Good (Blue)" junto a Bebe Rexha. La dupla venció a rivales como Shakira y Rauw Alejandro por "Te felicito" o como Bad Bunny y Chencho Corleone por "Me Porto Bonito".

El Kpop también estuvo presente y en la gala recibieron premios BTS ("mejores fans"), Blackpink ("mejor actuación en el metaverso"), Seventeen (los dos galardones a figuras emergentes "revelación" y "mejor artista Push" para esta "boyband" conformada por ¡17 miembros!) y Lisa ("mejor artista de K-Pop").

En el palmarés aún ha habido aún espacio para Chlöe ("mejor artista R&B") o para Sam Smith por "Unholy" al "mejor vídeo con un mensaje positivo".

Además se ha rendido tributo a la labor humanitaria de tres ucranianas que luchan día a día para ayudar a los refugiados damnificados por la crisis humanitaria que asola su país en la guerra con Rusia, un conflicto que ha estado doblemente presente por la actuación de la banda Kalush Orchestra, ganadores de Eurovisión 2022, que esta vez no ha lanzado ningún mensaje político.