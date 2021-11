Mirá la impactante caída de la cantante Karol G durante un concierto en Miami

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante colombiana Karol G, sufrió una caída durante un concierto en Miami. El accidente ocurrió el viernes en el FTX Arena durante una presentación que forma parte de la gira "Bichota Tour".

Según dijo la cantante, los zapatos de la artista de 30 años y nacida en Medellín, quedaron entre las escaleras de la tarima mientras cantaba una de sus canciones. En ese momento, la joven estaba en la cima de la tarima, por lo que cayó por las escaleras hasta la plataforma principal. El momento de su tropiezo quedó registrado en varios videos que se hicieron virales en las redes sociales

Al principio los espectadores se preocuparon por lo que estaban viendo, pero se tranquilizaron al ver que la colombiana se puso de pie y siguió su presentación con normalidad.

Tras la caída, una de las bailarinas que acompañaban a la artista la asistió, pero la cantante prefirió seguir con el concierto, provocando una ovación del público. Y luego del recital, Karol G dijo que se le partieron las uñas y se lastimó una rodilla.

"Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió la rodilla. Me duele todo, pero nada ustedes creen que después de haber llenado este Arena por primera vez en mi vida …Yo quería que fuera perfecto", dijo en medio de lágrimas.

La semana pasada, la compositora estuvo en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show donde anunció que hará un salto a la actuación.

"Voy a actuar. Tengo una sorpresa para mi gente en enero. Voy a empezar a filmar una serie para Netflix. No se trata de mi vida, es actuar. Tengo un personaje, así que me estoy preparando para eso", dijo en el programa.