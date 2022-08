El mensaje de U2 para Salman Rushdie: “Por favor oremos por él, lo apruebe o no”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





El grupo irlandés U2 publicó ayer un emotivo mensaje en sus redes sociales de apoyo al escritor angloindio Salman Rushdie, apuñalado mientras brindaba una conferencia en Nueva York. Rushdie permanece internado en estado grave debido a las heridas recibidas. Luego de publicar “Versos Satánicos” en 1988 Rushdie recibió una fatwa del Imam Jomeini y lo condenó a muerte por “blasfemia al Islam”. Desde 1989 contaba con protección y vivió parte de su vida escondido hasta que en el año 2000 se instaló en Nueva York.

U2 y Rushdie tienen una relación desde hace años. En 1993 el escritor (ya estando amenazado de muerte) subió sorpresivamente al escenario con la banda en un concierto en Wembley a favor de las víctimas de la ex Yugoslavia. Frente a más de 70 mil personas, Rushdie saludó a Bono que estaba vestido de diablo y le dijo: "No tengo miedo de ti. Los verdaderos diablos no llevan cuernos".

Años después, en el 2000 la banda puso la melodía a parte de los textos del libro “El suelo bajo sus pies” de Salman Rushdie y fue la canción central de la película “El Hotel del Millón de Dólares”. El propio Rushdie aparece en el video.