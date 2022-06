El mensaje de la primera canción de Shakira tras su separación: "Todo va a estar bien"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Shakira tiene, tras algunas semanas complicadas a nivel personal, motivos para celebrar. Es que hoy se estrenó "DON'T YOU WORRY", su nueva colaboración con Black Eyed Peas que ahora integra, también, al productor David Guetta. Fue lanzada con videoclip y tiene pasta de éxito para el verano del hemisferio norte.

Curiosamente, la letra del tema parece dialogar con el presente de la colombiana, que acaba de separarse de Gerard Piqué tras 12 años de relación. Los versos esconden un profundo mensaje de esperanza.

La canción es, de alguna manera, un himno positivo en clave pop. El título significa "No te preocupes" y la primera estrofa dice: "No te preocupes. No te preocupes por nada, porque todo estará bien. Todo va a estar bien". Parece dialogar directo con la situación actual de Shakira.

En otro momento, la colombiana canta: "Me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida", y añade: "Estaba abajo y ahora me levanto".



Esta es la primera canción que involucra a Shakira en lanzarse luego de confirmada su separación de Piqué, con quien tuvo dos hijos. La colombiana y el español habrían terminado por una infidelidad, lo que ha dado paso a una cobertura mediática internacional.

Lo último que Shak había publicado había sido "Te felicito", su tema con Rauw Alejandro cuya letra también fue asociada al jugador de Barcelona, ya que refiere a un desengaño amoroso.