Lollapalooza Argentina 2022 anunció su grilla con Miley Cyrus, The Strokes y Foo Fighters

Tras las reprogramaciones y la confirmación de que no se concretará, como estaba previsto, a fines de noviembre, el Lollapalooza Argentina anunció este jueves las fechas para su edición 2022.

El festival, en el Hipódromo de San Isidrio, volverá a ubicarse en su clásico mes con tres jornadas repletas de música, el 18, 19 y 20 de marzo de 2022. Así lo anunció la productora DF Entertainment, responsable del evento.

Con esta confirmación llegó, además, una grilla renovada que presenta modificaciones respecto a la que se esperaba según las últimas novedades y que, por ejemplo, incluía a Guns N Roses. Ahora resalta la incorporación de la estrella pop Miley Cyrus, como headliner o cabeza de programación del primer día, al igual que el rapero A$AP Rocky.



La jornada de sábado la encabezan la banda The Strokes, la cantante Doja Cat y el rapero Machine Gun Kelly; y para el domingo destaca la presencia de Foo Fighters y el DJ Martin Garrix.



El único uruguayo anunciado de momento es el cantante Cardellino.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del 16 de noviembre, a través del sitio All Access, y se podrá comprar hasta cuatro entradas por usuario y operación. Los tickets ya adquiridos conservan validez, y quienes hayan comprado para una única jornada podrán realizar el cambio correspondiente, hasta agotar stock. También se puede hacer reembolso.



A continuación, la grilla para el Lollapalooza Argentina 2022 día por día:



Viernes 18 de marzo



Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, Wos, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok, Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Pérez, Tai Verdes, Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912, Zenon Pereyra, Bianca Lif, Limón



Sábado 19 de marzo

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, Chris Lake, King Gizzard & The Lizard Wizard, Ashnikko, Danni Ribba, JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabblo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Cardellino, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Moloko, Chiara Parravicini, Wiranda Johansen, Lucía Tacchetti, D3FAI

The Strokes. Foto: Difusión

Domingo 20 de marzo

Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane's Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, FMS, Emmanuel Horvilleur, ACRU, Kaleb Di Masi, Alan Gomez, DJ Tao, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB Asul, Six Sex, Simona, Ronpe 99'