La noche de 2011 en que Roxette tocó candombe y "La Cumparista" en el Velódromo

RECUERDO

La cantante Marie Fredriksson, que falleció a los 61 años, y su compañero Per Gessle visitaron Uruguay en 1992, y repitieron 19 años después

rodrigo guerra

La cantante de Roxette, la suecaMarie Fredriksson, falleció el domingo a los 61 años, según informó su familia ayer. La noticia, además de causar congoja a nivel mundial entre los seguidores de la banda y de despertar distintos tipos de recuerdos, sirvió para recordar cuando la banda estuvo en Montevideo, en dos ocasiones bien distintas.

La primera fue en 1992, en pleno auge de Roxette, y marcó todo un precedente en lo que a shows internacionales en Uruguay implicaba. Y la segunda, ya en condiciones diferentes, fue en 2011. Las crónicas de la época dan cuenta del color del espectáculo, pero también de cómo Frederiksson era, afectada por una enfermedad, una muy distinta a la de 19 años atrás.

Roxette en el Velódromo de Montevideo, en 2011. Foto: Archivo El País

“Tanto tiempo sin vernos”, dijo Per Gessle al comienzo del show de Roxette en el Velódromo Municipal. “Han pasado diecinueve años”, añadió. Era el 2 de abril de 2011, y los suecos regresaban a Uruguay para presentar las canciones de Charm School, el álbum que acaban de editar.

En la crónica del show publicada en El País, el periodista Matías Castro resaltó entonces los notorios cambios en el tratamiento de las canciones: “de ser temas pop y fuertes pasaron a ser canciones un poco más roqueras o más apoyadas en las guitarras”. Además, la presencia de Fredriksson —que en el show de 1992 fue esencial— cambió: “pasó a ser casi una figura más de los siete de la banda, con menos movimiento e incluso tapada por los demás instrumentos”. La razón fue el tumor cerebral que le dejó varias secuelas y que, finalmente, terminaría acabando con su vida.

En esta segunda visita, Gessle pasó a ser el protagonista del show. Además de transformarse en el showman, se dedicó a regalar varias referencias uruguayas: piques de candombe y acordes de "La Cumparsita". “Sin embargo, Marie y las canciones pudieron conquistar al público”, escribió Castro. “O más bien, el público, apoyado en sus recuerdos y vivencias, esperaba verla y oírla. Por eso se ganó una ovación espontánea cuando quedó prácticamente sola en el escenario para cantar un tema”.